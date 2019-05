500 mensen betuigen jaar na aanslag in Luik eer aan slachtoffers

Ongeveer 500 mensen, onder wie de federale CD&V-ministers Pieter De Crem (Binnenlandse Zaken) en Koen Geens (Justitie), hebben woensdagmorgen hulde gebracht aan Soraya Belkacemi, Lucile Garcia en Cyril Vangriecken, die op 29 mei 2018 doodgeschoten werden bij de aanslag in Luik. De dader werd daarna zelf door de politie doodgeschoten.

‘De slachtoffers zijn omgekomen door het blinde geweld van terrorisme’, zei Christian Beaupère, korpschef van de politie van Luik, die bij de aanslag twee agentes verloor. ‘De politie was duidelijk het doelwit en dat zijn we nog steeds.’

Beaupère ging uitgebreid in op de bekommernissen van de politie-autoriteiten om de veiligheid van de bevolking te verzekeren. ‘We zullen alles in het werk stellen om geen Cathy Garcia, Soraya Belkacemi en Cyril Vangriecken meer mee te maken. Het had om het even wie van ons kunnen overkomen’, zei de korpschef, die door emotie overmand werd toen hij de moed en het professionalisme van zijn politieagenten loofde.

De burgemeester van Luik, Willy Demeyer (PS), hamerde op de budgettaire inspanningen die gedaan waren voor ‘de opleiding, de aanschaf van uitrusting, om projecten tegen radicalisme te ontwikkelen, maar dat alles volstond niet’. Demeyer pleitte voor een herfinanciering en reorganisatie van de hele veiligheidsketen.

Medailles voor moed

Minister De Crem laakte de lafheid van ‘daden die het samenleven in gevaar brengen’. ‘Hoe kunnen dergelijke daden verhinderd worden? Ik heb helaas geen pasklare antwoorden. Ik begrijp de ongerustheid, maar die mag ons leven niet beheersen’, benadrukte de minister.

In de rand van de ceremonie reikte De Crem aan zes mensen medailles voor moed uit. Een medaille eerste klas werd overhandigd aan de vier politieagenten die gewond raakten bij de terreuraanslag. Een ereteken tweede klas werd uitgereikt aan Darifa Imaankak, een medewerkster van het Wahalyceum die de terrorist ertoe overhaalde de school niet binnen te gaan. De caféuitbater van Les Augustins, Marc Koninckx, die klanten beschermd had door ze in zijn zaak te verstoppen, ontving een medaille derde klas.