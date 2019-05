De video die de scheerproductenfabrikant op haar Facebookpagina postte toont hoe de artiest Samson Bonkeabantu Brown zijn eerste scheerbeurt doormaakt, met de vader aan zijn zijde. Daarvoor maakte Gillette al een controversiële advertentie naar mannen gericht middenin de heisa rond #MeToo.

‘Wanneer dan ook, waar dan ook, hoe dan ook – je eerste scheerbeurt is bijzonder.’ Deze woorden vergezellen de video, voor Bonkeabantu een ‘belangrijke mijlpaal’. Hij wilde expliciet zijn vader mee in de clip, ‘omdat hij een van mijn grootste supporters is doorheen mijn transitie. ‘Hij steunde me om zelfverzekerd te zijn en oprecht te leven’, verklaart hij in The Guardian.

Bonkeabantu’s vader geeft richtlijnen tijdens het scheren zoals een trotse vader dat betaamt. ‘Wees niet bang, Scheren gaat om zelfvertrouwen. Je bent goed bezig’, klinkt het.

In januari scheerde al andere reclamespot ook hoge toppen, met toxic masculinity als thema. De gevallen van grensoverschrijdend gedrag en seksisme zet het stereotiepe macho-beeld van de man danig onder druk. Gillette pikte op beide in door het gezegde ‘boys will be boys’ met de grond gelijk te maken. Voor de gelegenheid veranderden ze hun dertig jaar oude slogan ‘the best a man can get’ in ‘the best a man can be’.