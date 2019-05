Eén bron legionellabesmetting gevonden in koeltoren

Bij zeker één bedrijf in de Gentse haven is een genetische overeenkomst gevonden met de legionellakiemen die bij vijf van de 32 patiënten zijn vastgesteld. Dat werd woensdag bevestigd door het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG). Omdat er een gerechtelijk onderzoek loopt, mag de naam van het bedrijf niet worden genoemd.

Op 9 en 10 mei waren legionellastalen genomen bij zeventien verschillende bedrijven in de Gentse haven. 'Sneller dan verwacht zijn er al resultaten binnen, maar het labo is nog niet helemaal klaar met het onderzoek', zegt Joris Moonens van het AZG op een persconferentie in Evergem. Daaruit blijkt dat er al minstens één bron van de legionellabesmetting is gevonden.

'Bij één staal van één koeltoren van één bedrijf is een genetische overeenkomst gevonden met de legionellakiemen die werden vastgesteld bij vijf van de 32 patiënten. Er is een sterk wetenschappelijk argument dat zij besmet zijn geraakt door deze bron', zegt Moonens.

Er is ook een grote waarschijnlijkheid dat de andere patiënten door deze bron zijn besmet geraakt, maar een tweede bron valt nog niet compleet uit te sluiten, aldus Moonens. 'Bij zes andere patiënten werden ook stalen afgenomen voor onderzoek, bij de overige 21 niet omdat het een zeer belastende en invasieve ingreep is, en soms te gevaarlijk voor de gezondheid.'

Andere stalen van bedrijven worden sowieso onderzocht om mogelijke andere bronnen uit te sluiten.

Besmettingsrisico onder controle

De besmette koeltoren lag wel in het afgebakende gebied, en stond dus op de radar. Daar zullen nu nog bijkomende ontsmettingen gebeuren. Voor de bron werd vastgesteld werden alle koeltorens van de zeventien bedrijven al ontsmet. Daardoor was er vanaf 15 mei geen risico op besmetting meer. 'Dat betekent dat we geen nieuwe besmettingen meer verwachten', aldus Moonens. 'Het duurt immers tien dagen - maximaal negentien dagen - voor de symptonen zich tonen.'

Sinds zaterdag zijn er geen nieuwe meldingen van patiënten meer geweest. Het totale aantal patiënten staat op 32. Twee slachtoffers zijn overleden. De grote meerderheid van de patiënten is intussen alweer thuis, twee slachtoffers liggen nog op intensieve zorgen.

Het bedrijf in kwestie werd vandaag nog de opdracht gegeven om de koeltoren in kwestie dagelijks te ontsmetten. 'We blijven ook stalen nemen en indien een nieuwe legionellagroei wordt vastgesteld,, zal de koeltoren meteen worden stilgelegd', aldus Moonens.

Een tweede bedrijf waar hoge waardes werden vastgesteld moet een beheersplan opmaken. Bij drie andere bedrijven werden lagere waardes opgetekend. Er is vandaag nog geen verklaring over hoe de bron is kunnen ontstaan.

Gerechtelijk onderzoek

Het parket heeft een gerechtelijk onderzoek geopend, en er is een onderzoeksrechter aangesteld. Omdat het geheim van het onderzoek gerespecteerd moet worden, mogen geen namen van bedrijven worden genoemd. 'We proeren desondanks zo open transparant mogelijk te communiceren, maar rekenen op begrip dat we de namen niet mogen noemen', zegt Moonens.

'Het is goed dat de vermoedelijke bron gevonden is', vult burgemeester van Evergem Joeri De Maertelaere aan. 'De inwoners van Evergem, slachtoffers en hun familie hebben het recht om de waarheid te kennen, maar vandaag kunnen we de bron nog niet geven. De onderzoeksrechter zal op termijn inzage geven in het dossier'

Dat er een besmettingsbron is vastgesteld, betekent nog niet dat er een strafrechtelijke fout is gebeurd, benadrukt De Maertelaere. Het bedrijf in kwestie zal moeten aantonen of het voldoende voorzorgen heeft genomen om een besmetting te voorkomen.

'We vragen daarom aan het bedrijf zelf om actief te communiceren, dat men niet wacht op de onderzoeksrechter. Dat zou goed zijn voor alle betrokken partijen', aldus De Maertelaere.