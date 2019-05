Nationale Bank stelt groeicijfer Belgische economie iets naar boven bij

De groei van de Belgische economie is in het eerste kwartaal vertraagd, maar niet zo sterk als de Nationale Bank (NBB) in een eerste raming vorige maand dacht. Het bruto binnenlands product steeg met 0,3 procent, zo meldt de NBB.

Eind vorige maand sprak de NBB van een stijging met 0,2 procent, wat het laagste groeicijfer zou geweest zijn sinds het derde kwartaal van 2017. Het bleek uiteindelijk iets beter. In het vierde kwartaal vorig jaar was er een groei van 0,4 procent.

Ten opzichte van het voorgaande kwartaal steeg de toegevoegde waarde met 0,7 procent in de bouw en met 0,5 procent in de diensten. In de industrie was er wel een daling van 0,6 procent. De binnenlandse werkgelegenheid steeg met 0,4 procent.