Ellen Degeneres spreekt in detail over seksueel misbruik in haar tienerjaren

In de talkshow My Next Guest Needs No Introduction van David Letterman weidt de comediante-presentatrice uit over hoe ze als tiener door haar stiefvader misbruikt werd. Dat melden de Engelstalige omroepen BBC en NBC. ‘Als ik mensen hoor getuigen frustreert het me dat slachtoffers niet geloofd worden. Ik hou van mannen, maar er zijn er zo veel die met zo veel wegkomen.’

De ongewenste intimiteiten vonden volgens Degeneres plaats toen ze tussen de 15 en 16 jaar oud was, nadat haar moeder de diagnose van borstkanker had gekregen. Volgens haar gebruikte haar stiefvader dat als excuus om haar eigen borsten aan te raken, zogezegd om te controleren of er een gezwel te voelen viel. ‘Hij probeerde dit daarna keer op keer’, vertelt ze in het diepte-interview met Letterman.

Volgens de NBC getuigde ze in 2005 al over het seksueel misbruik in het magazine Allure, en in 2018 liet ze het nog eens vallen tijdens haar eigen talkshow. Dit keer gaat ze er naar eigen zeggen dieper op in ‘omdat het belangrijk is om erover te praten’.

Zelf koos ze er toen voor het niet aan haar moeder te vertellen ‘om haar niet te kwetsen’. Maar wanneer ze zich eindelijk zover kreeg, geloofde ze haar niet, en bleef ze nog 18 jaar bij Degeneres’ stiefvader. Ze hoopt dat jonge vrouwen iets opsteken van haar verhaal.