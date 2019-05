Mueller spreekt voor het eerst en voor het laatst over Ruslandonderzoek: 'Niet mogelijk om Trump aan te klagen'

Robert Mueller, de speciale aanklager in het onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016, heeft woensdagmiddag een publieke verklaring afgelegd over zijn onderzoek. 'Ik blijf bij de conclusies die ook al in het rapport staan', zei hij. 'Het was niet mogelijk de president aan te klagen. Maar als we zeker wisten dat Trump geen misdaad heeft gepleegd, hadden we dat gezegd.'

'Twee jaar geleden werd me gevraagd om als speciaal onderzoeker de Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016 te onderzoeken. Tijdens dat onderzoek heb ik daar niet publiekelijk over gesproken, maar nu het afgelopen is, wil ik toch een statement afleggen', stak Mueller van wal. 'Maar vragen zal ik niet beantwoorden.'

Wel maakte Mueller meteen daarna duidelijk dat niemand nieuwe, explosieve onthullingen diende te verwachten over de verkiezing van president Donald Trump.

'Ons schriftelijk verslag spreekt eigenlijk voor zich. Als er duidelijk bewijs was geweest dat de president géén misdaad heeft gepleegd, hadden we dat daarin wel gemeld. Maar de president aanklagen, konden we onder de huidige richtlijnen evenmin. Het beleid van het ministerie van Justitie luidt reeds lang dat een zittende president tijdens zijn ambt niet kan worden aangeklaagd, dat zoiets ongrondwettelijk is. De president aanklagen voor een misdaad was daarom geen legale optie die wij konden overwegen', zei Mueller.

Mueller: 'Het zou bovendien onfair zijn om iemand te beschuldigen van een misdaad, wanneer er niet genoeg bewijs is om een rechtszaak te beginnen. Dat blijft ons finale standpunt, en we zullen geen mededelingen doen over andere denkpistes.'

Onvoldoende

Wel herhaalde Mueller wat er al geweten was: dat Russische hackers in 2016, in volle kiescampagne, informatie over de Democratische kandidate Hillary Clinton stalen en via Wikileaks verspreidden. 'Tegelijkertijd werd vanuit Rusland via sociale media geprobeerd om kiezers te beïnvloeden', zei Mueller. 'Die beschuldigingen waren er al, maar moesten nog onderzocht worden. Daarom werd ik gevraagd als speciaal aanklager aan te treden. Het was daarbij cruciaal om mensen te kunnen spreken, om de waarheid te kunnen achterhalen.'

Mueller: 'Hoewel er dus vele pogingen vanuit Rusland zijn geweest om onze verkiezingen te beïnvloeden, blijft onze conclusie, zoals ook in het verslag staat, dat er onvoldoende bewijs is om een samenzwering met de Trump-campagne aan te tonen.'

'Verslag zorgvuldig opgesteld'

Opmerkelijk: Mueller bracht ook een dankwoord aan William Barr, de minister van Justitie, omwille van diens keuze het rapport van het Ruslandonderzoek grotendeels openbaar te maken. Vanuit de Democratische partij was net grote kritiek gekomen op de manier waarop Barr het rapport had vrijgegeven, en ook Mueller zelf had daarover een brief geschreven aan Barr.

Mueller: 'Ik hoop dat dit nu de enige keer geweest is dat ik publiekelijk moet praten over het Ruslandonderzoek. Er is speculatie over een getuigenis die ik zou moeten afleggen voor het Congres, maar ook daar zouden we niks anders zeggen dan wat al in ons verslag staat. Het verslag is heel zorgvuldig opgesteld. Ik denk en hoop dan ook niet dat ik ooit meer moet zeggen over het onderzoek dan wat ik vandaag gezegd heb, en wat in het rapport staat.'