FAST-team vindt voortvluchtige moordenaar Lei Beaumont in Spanje

De federale politie bevestigt dat de voortvluchtige assisenveroordeelde Lei Beaumont door een FAST-team in het Spaanse Calpe werd gevat.

Het FAST-team van de federale politie heeft in het Spaanse Calpe de 71-jarige Lei Beaumont kunnen arresteren. De voortvluchtige zeventiger was op 6 mei door het Tongerse hof van assisen bij verstek veroordeeld tot een levenslange celstraf voor de moord op zijn ex-vrouw Josée Widdershoven in Vucht (Maasmechelen). Hij schoot haar op 13 december 2009 dood in haar wagen in de garagebox achter haar huis in de Brugstraat.

Beaumont stuurde zijn kat naar het proces. Nu hij gearresteerd is, kan de man wel verzet aantekenen tegen het arrest van het hof van assisen, waardoor het proces zou worden overgedaan.

Sinds de veroordeling stond Beaumont op de Most Wanted-lijst.