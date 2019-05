Honing lijkt gezonder dan suiker, maar is het dat echt?

U bent wat u eet: wat we in onze winkelkar leggen, zegt vaak iets over hoe we leven en waar we weinig of veel belang aan hechten. Maar weten we altijd wat we in onze mond stoppen? Elke woensdag beantwoordt journaliste Sarah Vankersschaever een lezersvraag over voeding, in het kader van haar correspondentschap ‘Uw kar gekeerd’.