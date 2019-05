Rechter in Myanmar schrijft arrestatiebevel uit voor extremistische monnik Wirathu

Een rechter in het Zuidoost-Aziatische land Myanmar heeft dinsdag een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de extremistische monnik Wirathu. Dat schrijft de lokale nieuwssite Myanmar Now woensdag. Wirathu is al jaren het gezicht van de antimoslimbeweging in zijn land, en laat zich ook erg kritisch uit over de regering van Aung San Suu Kyi.

Het arrestatiebevel kwam er nadat een medewerker van het Departement voor Algemeen Bestuur klacht had neergelegd tegen de monnik voor opruiing, aldus Myanmar Now. Over de inhoud van de rechtszaak is nog niets bekend.

Tijdens recente rally’s beschuldigde Wirathu de regering van corruptie en uitte hij kritiek op haar pogingen om de grondwet te veranderen om het leger minder macht te geven. Hij beschuldigde Aung San Suu Kyi, die als ‘adviseur van de staat’ de regering leidt, ervan zich te laten beïnvloeden door en te ‘slapen met’ buitenlanders.

Maximaal levenslang

Volgens Myanmar Now is de maximale straf voor opruiing levenslang. Onder de militaire junta belandde Wirathu in 2003 al eens in de gevangenis. Toen hij in 2012 werd vrijgelaten, begon hij in het hele land toespraken te geven die vaak gericht waren tegen de Rohingya, een islamitische etnische minderheid in Myanmar van wie de mensenrechten massaal geschonden worden.

De hoogste religieuze autoriteit van Myanmar verbood Wirathu een jaar lang te preken, omdat hij zich schuldig maakte aan haatzaaierij. Aan die periode kwam vorig jaar een einde. In januari vorig jaar werd Wirathu verbannen van Facebook, en Thailand verbood hem vorige maand nog om het land te betreden.