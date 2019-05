‘Tien burgerdoden bij Syrische luchtaanvallen op Idlib’

Ten minste tien burgers werden woensdag gedood bij Syrische luchtaanvallen in de noordwestelijke provincie Idlib. De regeringstroepen zijn gesteund door hun Russische bondgenoot een maand geleden een offensief begonnen tegen de jihadistische gebieden in dat deel van het land. Dat deelde het Syrische Observatorium voor Mensenrechten (SOHR) met zetel in het Britse Coventry woensdag mee.

Zeven burgers zouden omgekomen zijn bij raids op het dorp Sarja, dat zich aan de frontlinie bevindt tussen de aangrenzende regeringszones en de door de salafistische jihadisten van Hayat Tahrir al-Sham (HTS, de voormalige Syrische tak van Al-Qaeda) bezette gebieden. ‘De bombardementen van de regering Assad en Rusland worden intensief voortgezet in verschillende regio’s. De Russische luchtaanvallen concentreren zich op de stad Khan Shaykhun en haar omgeving’, aldus SOHR-directeur Rami Abdel Rahman.

Sinds zondag zouden de bombardementen en artillerievuur op Idlib en aangrenzende gebieden meer dan 50 burgers, onder hen veel kinderen, gedood hebben. Een groot deel van de provincie Idlib, evenals gebieden in de naburige provincies Hama, Aleppo en Latakia zijn nog in handen van HTS. De Syrische regering had geen feitelijk offensief aangekondigd tegen HTS, maar voert sinds eind april bombardementen uit op jihadistische sectoren en heeft met grondoorlogen verschillende gebieden in het zuiden van de provincie Idlib en het noorden van Hama heroverd.

270.000 gevlucht uit Idlib

De Verenigde Staten wijzen met beschuldigende vinger naar Bashar al-Assad en zijn Russische bondgenoot en manen aan de luchtaanvallen stop te zetten. ‘Willekeurige aanvallen op burgers en openbare infrastructuur zoals scholen, markten of ziekenhuizen zijn een onverstandige en onaanvaardbare escalatie’, zei de woordvoerster van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, Morgan Ortagus, dinsdag.

Voor de VN-Veiligheidsraad zei Ursula Mueller, hoofd van het departement voor humanitaire zaken, dat sinds eind april ongeveer 270.000 mensen door het geweld in Idlib zijn verdreven.

De oorlog in Syrië kostte sinds 2011 meer dan 370.000 mensenlevens.