Leuvense research ingezet tegen varkenspest

Het Leuvense biotechbedrijf ViroVet gaat mee zoeken naar een middel tegen de Afrikaanse varkenspest.

ViroVet neemt deel aan een onderzoeksproject van het Pirbright Institute, een Brits onderzoekscentrum naar virale aandoeningen bij dieren. Het doel is een antiviraal middel te vinden tegen de Afrikaanse varkenspest. Die ziekte heeft in China en enkele andere Aziatische landen lelijk huisgehouden onder de varkenspopulatie. In ons land zijn alleen wilde zwijnen er tot nu toe het slachtoffer van geworden, maar het risico bestaat dat ook vleesvarkens erdoor worden besmet. Er bestaat geen vaccin tegen de Afrikaanse varkenspest.

Een antiviraal middel kan ertoe leiden dat besmette varkens de besmetting minder snel doorgeven. De onderzoekers gaan op zoek naar een methode om de snelheid waarmee het virus zich vermenigvuldigt te verlagen. Zo kunnen besmettingshaarden onder controle worden gehouden en blijft het aantal dodelijke slachtoffers bij de varkens binnen de perken.

ViroVet heeft al middelen gescreend die de vermenigvuldiging van virussen vertragen, in sommige gevallen tot wel 90 procent. De meest succesvolle middelen worden nu door Pirbright getest op veertien verschillende types van het virus dat Afrikaanse varkenspest veroorzaakt. Als dat resultaat oplevert, zullen de middelen in een volgende fase aan testvarkens worden toegediend. Op die manier kan nagegaan worden of er bijwerkingen zijn, en wat de optimale dosering zou moeten zijn.

‘We zijn heel trots en vereerd om met de wetenschappers van het Pirbright Institute te kunnen samenwerken’, zegt mede-oprichter Nesya Goris van ViroVet in een persbericht. ‘Door het onderzoek kunnen we voortgang boeken met het nieuwe concept om de Afrikaanse varkenspest met antivirale middelen in bedwang te houden’.

Antivirale middelen worden in de menselijke geneeskunde gebruikt voor ziektes waarvoor geen vaccin bestaat, zoals aids en hepatitis C. Ze hebben ook al effect gehad bij de bestrijding van de klassieke varkenspest.