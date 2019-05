David Goffin heeft zich zonder al te veel moeite geplaatst voor de derde ronde van Roland Garros. De Luikenaar rekende zonder al te veel moeite in 1u49 af met de Serviër Kecmanovic (6-2, 6-4 en 6-3). In de derde ronde wacht een galamatch tegen titelverdediger en elfvoudig winnaar Rafal Nadal. Die haalde het ook al in drie eenvoudige sets van de Duitser Maden (6-1, 6-2 en 6-4).