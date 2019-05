Remco Evenepoel kan “dankzij helm” starten aan rit twee in Ronde van Noorwegen: “Gelukkig voel ik me goed”

Na zijn crash in de openingsetappe van de Ronde van Noorwegen (2.BC) hoeft Remco Evenepoel (Deceuninck - Quick.Step) geen forfait te geven voor de tweede rit.

Evenepoel kwam in de slotkilometer van de eerste etappe hard ten val. Hij geraakte toch nog tot aan de finish en dankte na afloop op zijn sociale media zijn helm om “zijn leven gered te hebben”. Hij riep tegelijkertijd op om tijdens iedere fietstocht een helm te dragen.

Foto: rr

Die oproep herhaalde hij woensdagvoormiddag nog eens in een filmpje op de sociale media van zijn ploeg, waarin hij meteen ook bevestigde dat hij de rittenkoers niet hoeft te staken: “Gelukkig voel ik me goed. Ik ben klaar voor een nieuwe dag op de fiets”, klonk het bij de junioreswereldkampioen op de weg en in de tijdrit.

De tweede etappe van de Ronde van Noorwegen (2.BC), tussen Kvinesdal en Mandal, is 174 kilometer lang en opnieuw licht heuvelend. Ondanks zijn crash staat Evenepoel 93e in de stand, met zeventien seconden achterstand op de Nederlandse leider Cees Bol (Team Sunweb).