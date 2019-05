Het tennispark Roland Garros, nabij Parijs, heeft een grondige facelift gekregen. Er is een nieuw stadion gebouwd, omgeven door vier botanische tuinen. Ook de renovatie van het centercourt is bijna afgerond.

Op het gebied van infrastructuur hinkte Roland Garros al jaren achterop in vergelijking met de drie andere grandslamtoernooien. Zo is de oppervlakte van het tennispark relatief beperkt en kunnen er nog geen wedstrijden overdekt worden afgewerkt. Een grondige renovatie van het centercourt en een volledig nieuw stadion geven het graveltoernooi dit jaar opnieuw glans.

Vooral het nieuwe Court Simonne Mathieu, dat met botanische tuinen is omringd, is een blikvanger. Van buitenaf lijken vier glazen constructies met botanische tuinen naadloos aan te sluiten op de aangrenzende historische serres d’Auteuil. Niets verraadt de aanwezigheid van een modern tennisstadion met een capaciteit van 5.000 zitplaatsen, dat is ingegraven tussen de nieuwe serres. Tennisliefhebbers kunnen er tussen de wedstrijden door ruim duizend plantensoorten ontdekken.

Dit nieuwe stadion is er niet zonder slag of stoot gekomen. Milieuorganisaties en buurtbewoners dwarsboomden jarenlang de plannen voor de uitbreiding nabij de serres d’Auteuil. Zij vreesden voor het voortbestaan van de botanische tuinen, waar overigens ook beeldwerken van Auguste Rodin zijn te bewonderen.

Overdekt centercourt

Een andere belangrijke inhaalslag is de grondige renovatie van de Court Philippe-Chatrier, het belangrijkste stadion. In tien maanden tijd werkten dagelijks ongeveer duizend bouwvakkers aan de heropbouw.

De capaciteit blijft 15.000 zitplaatsen, maar de hernieuwde constructie krijgt nu ook een uitschuifbaar dak. De afgelopen jaren moest de organisatie door regenval noodgedwongen tienduizenden bezoekers naar huis sturen. De plaatsing van het uitschuifbare dak start vrijwel direct na de mannenfinale op zondag 9 juni en moet tegen de volgende editie van Roland Garros in 2020 zijn afgerond.