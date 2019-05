Boris Johnson moet voor rechter verschijnen over Brexit-uitspraken

Conservatief kopstuk Boris Johnson moet in Groot-Brittannië voor de rechter verschijnen voor uitspraken die hij deed in aanloop naar het Brexit-referendum. Een rechter heeft beslist dat de kandidaat-premier zich moet verantwoorden voor misleiding.

Nadat Brits parlementslid Boris Johnson met crowdfunding persoonlijk vervolgd werd, heeft een rechtbank nu beslist dat hij zich moet verantwoorden voor misleiding. Onderwerp van de beschuldigingen zijn valse verklaringen die Johnson zou gedaan hebben in aanloop naar het referendum over een vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie in 2016.

Johnson verklaarde tijdens die campagne verschillende keren verkeerdelijk dat het Verenigd Koninkrijk 350 miljoen pond per week richting Brussel stuurde, stellen de advocaten die de rechtszaak tegen de mogelijke opvolger van de opgestapte premier Theresa May aanspanden.

Het juridische team, dat er via crowdfunding in slaagde om meer dan 400.000 pond te verzamelen, stelt dat het niet de bedoeling is om de Brexit te voorkomen of uit te stellen.

‘De beschuldigingen die geuit werden zijn niet bewezen en ik spreek mij daarover niet uit’, verklaarde rechter Margot Govey in haar uitspraak. ‘Ik ben er wel van overtuigd dat deze zaak voor de rechtbank moet uitgeklaard worden. De beschuldigde wordt in de rechtszaal verwacht voor de eerste hoorzitting.’