Philippe Clement vindt zichzelf geen jobhopper bij voorstelling Club Brugge: “Ik had in Beveren en Genk clausule in contract”

Philippe Clement toonde zich woensdag een tevreden man tijdens zijn voorstelling als nieuwe hoofdcoach van Club Brugge. Clement had enkele moeilijke dagen achter de rug en liet met pijn in het hart Racing Genk achter. “Het was heel moeilijk om te kiezen, maar ik ben rotsvast overtuigd van mijn keuze. We gaan er vol voor gaan”, liet Clement noteren.

“Ik ben heel blij om terug te zijn”, begon Clement. “Club Brugge was zestien jaar lang mijn leven, dat is het nu opnieuw. Ik heb heel lang en heel goed moeten nadenken de voorbije week. Ik voelde mij ook heel erg thuis en gewaardeerd in Genk, maar uiteindelijk heeft de uitdaging in Brugge de doorslag gegeven. Met Genk heb ik - naar mijn gevoel - het summum, de titel, bereikt. Als ik dat nu in Brugge ook zou kunnen bereiken, dat zou fantastisch zijn. Het is niet zoveel coaches gegeven met twee verschillende teams kampioen te worden.”

“Ik was graag twee jaar geleden al begonnen als hoofdcoach van Club Brugge”, liet Clement ook duidelijk horen. “Ik was heel tevreden met mijn proces als assistent hier. Zes jaar lang kreeg ik elk jaar meer verantwoordelijkheid. Op het moment dat ik dan T1 wilde worden, was niet iedereen het daarmee eens. Ik heb vervolgens bij Waasland-Beveren en Genk heel mooie avonturen meegemaakt, met sportief goede resultaten. De voorbije weken met Racing Genk waren fantastisch. Ik voelde er veel vertrouwen en laat er veel vrienden achter, maar ik heb mijn keuze gemaakt en sta daar volledig achter.”

Foto: BELGA

Geen jobhopper

Het is voor Clement zijn derde club als T1 in twee jaar tijd, maar hij wilde absoluut benadrukken geen jobhopper te zijn. “Iedereen die mij kent, weet dat. Ik had zowel in Beveren als in Genk een clausule in mijn contract waardoor ik weg kon. Destijds als assistent van Club kon ik ook al hoofdcoach worden bij diverse eersteklassers, maar hield ik de boot af. Het is ook zeker niet de bedoeling hier snel te vertrekken.”

“De druk vanuit de buitenwereld zal komend seizoen hoog zijn”, erkende Clement. “Maar daar ben ik niet mee bezig. Ik leg mezelf sowieso veel druk op. Het klopt dat die druk in Genk veel minder zou geweest zijn. Toen ik in januari vorig jaar in Genk toekwam, stond de club negende. Niemand had gedacht dat de titel het seizoen erna naar Genk zou gaan. Hetgeen ik wel erg spijtig vind, is het missen van de Champions League-campagne met Genk. Met Club hebben we ook een kansje de Champions League te halen, maar dat wordt heel moeilijk. Er is de laatste jaren geen enkele Belgische club in geslaagd via de voorrondes door te stoten, dus je weet voor welke lastige opdracht we staan.”

De technische staf rond Philippe Clement is nog niet rond. “Dat klopt”, besloot Clement. “Maar ik heb zelf ook nog maar net getekend. Ik heb een goed gesprek gehad met Gert Verheyen. Nu moeten Gert en Club er enkel nog uitkomen. Verder blijven er ook een aantal mensen. Het is slechts een kwestie van tijd voor ik een volledige technische staf ter beschikking heb.”

Foto: BELGA

“Hij was de geknipte man voor ons”

De voorstelling vond plaats in driesterrenrestaurant Hertog Jan van topchef Gert De Mangeleer in Zedelgem. “Dit is geen nieuw verhaal”, benadrukte algemeen manager Vincent Mannaert. “We nemen met Philippe de draad opnieuw op nadat hij hier al zes jaar aan de slag was als beloftencoach en assistent.”

“Ik beschouw onze nieuwe samenwerking als een nieuw hoofdstuk in hetzelfde verhaal”, legde Mannaert uit. “Met de club verhuizen we komende zomer naar het trainingscentrum in Knokke - een project waar Philippe tot voor twee jaar terug aan heeft helpen bouwen - en dat wilden we doen met een nieuwe coach. Tot het einde van de voorbije competitie hebben we ons op het sportieve geconcentreerd, maar na het seizoen wilde iedereen aan een nieuw hoofdstuk beginnen. Dan kom je natuurlijk al snel bij Philippe uit. Hij kent het huis en is momenteel de beste trainer van België, dat mag gezegd worden. Hij was de geknipte persoon voor ons. Philippe heeft eerst uitstekend werk geleverd bij Waasland-Beveren en vervolgens in Genk onder heel veel druk het kampioenschap veroverd. Dat vonden wij heel knap. Het ging voor ons ook verder dan de trofee, ook de manier waarop was indrukwekkend.”

“We zijn er rotsvast van overtuigd dat Philippe onze spelers individueel beter kan maken en tegelijkertijd collectief resultaten kan boeken”, besloot Mannaert. “Dat heeft hij de voorbije jaren getoond en daarom zijn we voluit voor hem gegaan. We voelen veel enthousiasme bij alle medewerkers. Philippe was altijd een heel goede collega. We willen samen nieuwe mooie resultaten gaan boeken.”