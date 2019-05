28% meer openstaande jobs in Limburgse bouwsector

Precies 17.384 mensen zijn tewerkgesteld in de Limburgse bouwsector. Dat zouden er nog een pak meer kunnen zijn als alle vacatures zouden ingevuld worden. De sector blijft als een bezetene aan de alarmbel trekken. Want op een jaar tijd groeide de databank met vacatures aan met maar liefst 28 procent. Zowel gespecialiseerde arbeiders als technici met leidinggevende capaciteiten zijn bijzonder gegeerd.

Dat de bouwsector uitstekend op dreef is, is geen geheim. De orderboeken van bouwbedrijven zijn momenteel gemiddeld voor meer dan 6 maanden gevuld, het beste resultaat in 10 jaar. Chris Slaets, directeur van Confederatie Bouw Limburg: “De economische groei zorgt in de bouwsector voor een heuse hoogconjunctuur. Er zijn dus veel handen en brains nodig, maar helaas kennen we ook ook een record in het aantal vacatures. Dit vormt een enorme rem op de groei, want de wachttijden om bouwwerken uit te voeren, waren nooit langer.”

Knelpunt

Nemen we even de meest recente cijfers van de VDAB erbij, dan stellen we vast dat het aantal vacatures voor nieuwe medewerkers in de bouwsector in 2018 steeg met maar liefst 28% vergeleken met een jaar eerder. De knelpuntberoepen die daarin het meest voorkomen, zijn heel divers: van bouwtechnici met leidinggevende capaciteiten over gespecialiseerde arbeiders in de ruwbouw tot zeer technisch geschoolde professionals.

Niet traditioneel

Om het probleem per regio aan te kunnen pakken, hebben de sectororganisaties Constructiv en Cevora een grootschalige enquête uitgevoerd. Een opdeling per beroepsgroep moet duidelijk maken waar bepaalde profielen over- of ondervertegenwoordigd zijn, zodat met opleiding en andere projecten, de balans in evenwicht kan gebracht worden.

“Een bouwarbeider is anno 2019 meer dan een metselaar en een bouwbediende meer dan een werfleider”, aldus Chris Slaets. “De bouwsector is niet langer de traditionele sector die hij ooit was. Net daarom is het van belang die diversiteit bij jongeren te promoten, want zo vinden ze sneller de weg naar hun droomjob.”

