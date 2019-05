Terug van weggeweest of stomverbaasd: dit zijn de 33 ‘nieuwe’ Vlaams Belangers

Van frituuruitbater tot oprichter van Schild en Vrienden, de kersverse kandidaten voor Vlaams Belang hebben een diverse achtergrond. Een duik in de archieven van De Standaard, Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad levert de volgende 33 profielen op.

Te beginnen met de bekendste kop. Minder dan een jaar nadat een onthullende Pano-reportage de ranzige kantjes van jongeren­beweging Schild & Vrienden blootgelegd had, triomfeerde voorman Dries Van Langenhove (26) met een overwinning voor Vlaams Belang in Vlaams-Brabant. Als lijsttrekker voor de Kamer verdrievoudigde hij het aantal stemmen en haalde hij twee Kamerzetels binnen.

Dries Van Langenhove. Foto: BELGA

Minder afgeborsteld maar even nieuw is Ilse Malfroot (41), voorzitster van Forza Ninove en uitbaatster van de frituur ‘De Dikke Boulet’. Zij maakt ook haar debuut in het Vlaams Parlement. Malfroot is de compagnon de route van het Ninoofse stemmenkanon Guy D’haeseleer. Ze springt vanop een zesde plaats naar een parlementszetel, een beetje tot haar eigen verbazing. 'Ik denk dat ik mijn goede resultaten ook voor een deel aan hen (de klanten in de frituur, red.) te danken heb', geeft ze toe. 'Door in een frituur te staan, leer je mensen kennen.' Voordien was ze financieel inspecteur bij de Vlaamse overheid, in 2012 werd ze gemeenteraadslid voor Forza.

Carrièreswitch

Kortrijkzaan Carmen Ryheul (47) werkte voor 26 mei als administratief bediende bij een bedrijf dat zonneschermen levert. Els Sterckx uit Herentals baat een hondenkapsalon uit, de Bornemse Wim Verheyden (52) is laborant en Suzy Wouters (50) is logistiek assistent in Zichem. Ze mogen zich alle vier binnenkort Vlaams Parlementslid noemen.

Nathalie Dewulf (45, Izegem), een bediende, Haaltenaars Pieter De Spiegeleer (37) en Erik Gilissen (50), de ene ambtenaar, de andere programmeur, en Frank Troosters (49), een administratief bediende in Spalbeek, zullen in het federale parlement zetelen.

Ook Dominiek Spinnewyn-Sneppe (45, Zedelgem) staat voor een opvallende carrièreswitch. Ze is nu nog thuismoeder, maar trekt straks naar de Kamer. ‘Ik weet eigenlijk nog niet goed wat dat inhoudt. Misschien zullen mijn man en ik de huishoudelijke taken wat moeten herverdelen’ vertelt ze in Het Nieuwsblad. ‘Maar ik zie het zitten, mijn man steunt mij enorm.’ Spinnewyn-Sneppe is al sinds 2006 actief in de partij.

‘Voor vrijheid, dus tegen islamisering’

Sam Van Rooy (links) zou Filip Dewinter (midden) opvolgen als fractieleider. Foto: Photo News

Verkozenen met iets meer ervaring zijn Sam Van Rooy (33) en Bart Claes (30) in het Vlaams Parlement. Van Rooy zou vanaf volgend jaar Filip Dewinter opvolgen als fractieleider in de Antwerpse gemeenteraad en is auteur van het boek Voor vrijheid, dus tegen islamisering. Nieuwkomer Bart Claes is voorzitter van de jongerenbeweging van Vlaams Belang en gemeenteraadslid in Rumst. Hij is ook betrokken bij de mediastrategie van de partij.

Ook Hans Verreyt (38) heeft een verleden in Vlaams Belang Jongeren (VBJ). Tussen 2004 en 2009 was hij er voorzitter. Als student schopte hij het tot preses in de Nationalistische Studentenvereniging (NSV). Sinds 2007 maakte hij deel uit van de gemeenteraad in Boom.

Personeelslid

Kurt Ravyts (51) mocht de oversteek maken van de West-Vlaamse provincieraad naar de Kamer. Hiervoor moest hij ontslag nemen als personeelslid van zijn partij ‘wegens niet combineerbaar’ met zijn toekomstige functie, aldus Ravyts in Het Laatste Nieuws.

Buggenhouts gemeenteraadslid Steven Creyelman (46) werkte tot 2012 als universitair medewerker in het federaal parlement. Daarbij nam hij de rol van ICT-coördinator voor Vlaams Belang op zich vanaf 2009. Op de derde plaats in de Kamerlijst haalde hij vier keer meer voorkeurstemmen dan Ortwin Depoortere, een ervaren rot in het Vlaams Parlement.

Creyelman (links) samen op een affiche met lijsttrekker Barbara Pas. Foto: Vlaams Belang Buggenhout

Stevens broer en ex-Vlaams Parlementslid Frank Creyelman (58) kreeg in 2014 een uitbrander van toenmalig VB-voorzitter Gerolf Annemans omdat die tijdens een bezoek aan de Krim dronken zou geweest zijn, samen met zijn collega’s Jan Penris en Christian Verougstraete.

Jonge volgelingen

Filip Brusselmans. Foto: Vlaams Belang

Vlaanderen leerde Filip Brusselmans (21, Elsene) in 2018 kennen, toen hij zich als preses van de studentenvereniging KVHV in een open brief ergerde aan alle aandacht voor de geslachtsverandering van Bo Van Spilbeeck. Brusselmans is een constructieve katholiek, en een tegenstander van homohuwelijk en abortus. Hij was ook de organisator van de Mars tegen Marrakech. Hij is de jongste verkozene in het parlement. In Het Laatste Nieuws verklaart hij bij het scherpe standpunt te blijven dat 'transgenders en holebi's altijd abnormaal zullen blijven’.

Adeline Blancquaert (22) uit Ledeberg kreeg de tweede plaats op de Vlaamse lijst in Oost-Vlaanderen. Ze is het jongste gemeenteraadslid van Gent. ‘We willen een vrij en onafhankelijk Vlaanderen waar we onze mensen eerst zetten’, zei ze in een video van Vlaams Parlement. Toen ze achttien was, kwam ze in het bestuur van de Vlaams Belang-jongeren terecht.

Comeback

Yves Buysse (51, Brugge), Johan Deckmyn (52, Gent) en Leo Pieters (57, Maaseik) hebben allemaal een verleden als parlementslid, maar raakten in 2014 niet verkozen. Buysse was senator van 2001 tot 2014 — eerst bij Vlaams Blok en daarna bij Vlaams Belang — en schopt het nu weer tot in de Kamer. Pieters zetelde tussen 2007 en 2009 al in het Vlaams Parlement, maar koos daarna voor de provincieraad.

Gemeenteraadsfractieleider Deckmeyn zetelde vanaf 2004 tien jaar lang in het Vlaams Parlement. Hij wilde in 2014 overschakelen naar de Kamer, maar werd niet verkozen. Ongetwijfeld speelde het verlies van zijn politieke onschendbaarheid daar een rol in. Deckmyn blies positief na een aanrijding met een vrachtwagen en verloor zijn onschendbaarheid, waarna hij voor de politierechtbank moest verschijnen. Vijf jaar na zijn vertrek uit het Vlaams Parlement kon hij zelf amper geloven dat hij mocht terugkeren.

Marijke Dillen. Foto: BELGA

Als dochter van de bezieler van het Vlaams Blok Karel Dillen, is Marijke Dillen (59) geen nieuw gezicht in de politiek. Tussen 1991 en 1995 zetelde ze al in het federaal parlement, daarna verhuisde ze naar het Vlaamse Parlement tot 2014. Tot op heden vervult ze de rol van gemeenteraadslid in Schilde en provincieraadslid in Antwerpen.

Ook Annick Ponthier (48), provincie- en gemeenteraadslid en volksvertegenwoordiger tot 2014, waagde haar kans opnieuw als lijsttrekker van de Limburgse Kamerlijst voor Vlaams Belang.

Kortrijkse verdeler van zonnepanelen

‘Ik heb onze partij in West-Vlaanderen vernieuwd’, zegt Wouter Vermeersch (34) uit Kortrijk. En hij heeft gelijk: in Kortrijk krikte hij in 2018 het resultaat van de partij op van 6 naar 12 procent. Eigenlijk is Vermeersch al tien jaar politiek actief. Hij kwam in 2009 op voor Lijst Dedecker maar raakte niet verkozen. Nadien stapte hij uit de politiek en ging in zonnepanelen handelen. ‘Raar hé, voor een Vlaams Belanger?’ Nadien sloot hij zich aan bij VB in Kortrijk. ‘Door de komst van een megamoskee.’

Sommige nieuwkomers maakten dus een comeback, andere werkten al langer achter de schermen mee. Klaas Slootmans (36) uit Beersel verdiende zijn sporen als nationale woordvoerder van de partij, terwijl de Denderleeuwse Kristof Slagmulders (39) de kneepjes van het vak leerde als parlementair medewerker. Beiden komen in het Vlaams Parlement.

‘Spion’ van Annemans

De Brasschaatse Ellen Samyn (38) is al 18 jaar een trouwe partijsoldaat. Ze werkte al die tijd als assistente van Gerolf Annemans, tot zondag de enige verkozene van Vlaams Belang in het Europees Parlement. In het prille begin van haar politieke carrière - in 2001 - werd ze door haar chef naar een N-VA-meeting in Gent gestuurd, berichtte De Morgen toen. De partij vreesde toen, terecht, de opkomst van de partij van Bart De Wever en dus moest Samyn spioneren, schreef de krant. Haar man, Dimitri Hoegaerts, is ook politiek actief: hij was in oktober lijsttrekker in Brasschaat.

Immanuel De Reuse (40), die Lut Deforge-Degroote in Roeselare opvolgt omdat zij niet wil zetelen, is de zoon van oud-parlementslid Herman De Reuse. Jan Laeremans (57, Grimbergen) is de broer van oud-parlementslid Bart Laeremans maar werkt als onderwijzer. De Oostendse Frieda Verougstraete-Deschacht blijkt de echtgenote van oud-Vlaams parlementslid Christian Verougstraete.

Roosmarijn Beckers. Foto: Luc Daelemans

Feminisme

Niet alleen Open VLD stelde het mannenbastion in de politiek in vraag. Zo ook Roosmarijn Beckers (32), dochter van gewezen Kamerlid Marleen Govaerts. De vrouwonvriendelijkheid binnen het Vlaams Belang van tien jaar terug leidde ertoe dat de Sint-Truidense na haar deelname in de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 de politiek moe werd. De nieuwe wind van Tom Van Grieken in de partij heeft haar naar eigen zeggen ‘overtuigd om terug te keren naar de politieke arena’. In 2004 kwam ze aan bod in het televisieprogramma Bracke en Crabbé, waar ze als 17-jarige volgens Het Laatste Nieuws ‘haar tegenstanders, vier jongens, genadeloos in het zand deed bijten’. Het Vlaams Parlement lijkt er zo een feministe bij te hebben.

Uit het nest van N-VA

Katleen Bury (35) uit Sint-Pieters-Leeuw stapte pas begin dit jaar over van de N-VA naar de Kamerlijst van het Vlaams Belang. Opmerkelijk, als je weet dat ze tot kort medewerkster was op het kabinet van Ben Weyts. Daarvoor werkte ze bij Geert Bourgeois. Ontgoocheld in haar partij stapte ze op. ‘Het is geen wonder dat Ben Weyts zich nu toelegt op dierenwelzijn’, zei ze voor de verkiezingen. ‘In de Vlaamse Rand is het resultaat van zijn beleid een teleurstelling. Net als veel N-VA-kiezers voel ik mij bekocht.’

Schild en Pinten

Reccino Van Lommel Foto: Joren De Weerdt

De Turnhoutse Reccino Van Lommel (32) deed het al erg goed tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Onder zijn leiding schoot de partij in zijn gemeente omhoog naar 17,5 procent. Hij werd beloond met een derde plaats op de federale Vlaams Belang-lijst. Als jong politiek talent volgde hij Tom Van Grieken op als jongerenvoorzitter van Vlaams Belang. Van Lommel moest zich onlangs verdedigen voor een evenement van de Vlaams Belang Jongeren in Turnhout. Het ging om een drink onder de naam Schild en Pinten, een verwijzing naar de Schild en Vrienden van Dries Van Langenhove.