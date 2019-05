Op een drafje: Elise Mertens kent weinig moeite met Franse tiener en staat in derde ronde op Roland Garros

Elise Mertens (WTA 20) heeft zich woensdag gekwalificeerd voor de zestiende finales op Roland Garros. Ze haalde het in de tweede ronde vlot van de Française Diane Parry (WTA 457).

In de eerste wedstrijd op court 14 trok Mertens na 1 uur en 25 minuten aan het langste eind met 6-1 en 6-3. Het was het eerste onderlinge duel tussen de 23-jarige Limburgse en de pas 16-jarige Parry, die een wildcard kreeg voor de hoofdtabel.

Mertens nam een droomstart en kwam 4-0 voor. Een derde break in het zevende spel leverde haar 6-1 setwinst op. In de tweede set ging het gelijk op tot 4-3. Toen lukte Mertens opnieuw een break. Ze maakte het daarna uit bij haar eerste matchbal.

Elise Mertens speelt voor een plaats in de achtste finales tegen de Luxemburgse Mandy Minella (WTA 100) of de Letse Sevastova (WTA 12). Bij winst doet ze even goed als vorig jaar. Toen ging ze er op het gravel in Parijs in de vierde ronde uit tegen de Roemeense Simona Halep, die nadien de titel zou pakken.

Belgiës nummer 1 in het vrouwentennis treedt ook nog aan in het dubbeltoernooi. Met de Wit-Russische Aryna Sabalenka vormt ze het zesde reekshoofd. In de eerste ronde treffen ze de Duitse Tatjana Maria en de Britse Heather Watson.