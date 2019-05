Een Australische tiener gooide een ei kapot op een hoofd van een extreemrechtse politicus, nadat hij een verband had gelegd tussen immigratie van moslims en de aanslagen in Christchurch. Hij kreeg daarna 100.000 Australische dollar (ruim 60.000 euro) via crowdfunding, maar doneert dat nu.

Will Connolly, bijgenaamd ‘Egg boy’, gooide in maart een ei naar het hoofd van senator Fraser Anning, tijdens een bijeenkomst in Melbourne. Anning, die er bij de federale verkiezingen van deze maand niet in slaagde zijn Senaatszetel te behouden, sloeg Connolly daarop tweemaal in het gezicht.

Dinsdagavond deelde de 17-jarige tiener mee dat hij al het geld dat het publiek hem schonk via twee crowdfundingacties, één om zijn juridische kosten te betalen en één om meer eieren te kopen, doneerde aan het slachtofferfonds Christchurch Foundation and Victims Support. ‘Gelukkig werkte Gordon Legal (een advocatenkantoor, red.) pro Deo voor mij, dus ik heb geen juridische kosten. Ik besloot om al het geld te doneren aan de slachtoffers van het bloedbad. Het is niet aan mij om het te houden’, schreef Connolly op Instagram, die ook zei te hopen dat het geld de slachtoffers ‘wat verlichting’ kan brengen.

Het Australische parlement besliste naar aanleiding van Annings opmerkingen over de aanslagen formeel om hem te censureren, voor zijn ‘opruiende en verdelende opmerkingen’. Connolly kreeg een officiële waarschuwing van de politie, en gaf later toe dat zijn daad ‘niet het juiste was om te doen’.