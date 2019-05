Beweerde Syrië-ronselaar die dreigde uitgezet te worden nu vrijgesproken

Het Brusselse hof van beroep heeft woensdag Mohamed Z. vrijgesproken. De man was in eerste aanleg nog veroordeeld tot 10 jaar cel voor het ronselen van Syriëstrijders in Maaseik. Vorig jaar probeerde toenmalig staatssecretaris Francken de man nog uit te zetten.

Het hof van beroep achtte het niet bewezen dat Mohamed Z. een hele groep vooral jonge moslims uit Maaseik geradicaliseerd had en ertoe aangezet had naar Syrië te vertrekken. De man werd daarom vrijgesproken. Khalid Bouloudo, ook wel de ‘koekjesbakker’ genoemd, is wel veroordeeld maar krijgt een celstaf van 3 jaar met uitstel. Ook hij was in eerste aanleg tot 10 jaar cel veroordeeld. Bilal E.I. is, net als in de correctionele rechtbank, ook volledig vrijgesproken.

Het onderzoek naar de verschillende betrokkenen begon toen speurders van de federale gerechtelijke politie die onderzoek voerden naar Sharia4Belgium merkten dat een aantal mensen die opdoken in de entourage van Fouad Belkacem hen bekend voorkwamen. Het bleek te gaan om mensen die in de eerste helft van de jaren 2000 verdacht werden van lidmaatschap van de Groupe Islamique Combattant Marocain (GICM), de Marokkaanse terreurorganisatie die verantwoordelijk wordt gehouden voor de aanslagen in Casablanca, op 16 mei 2003, en de aanslagen in Madrid in maart 2004.

Nader onderzoek wees volgens het federaal parket uit dat twee verdachten, Khalid Bouloudo en Mohamed Z., een hele groep vooral jonge moslims uit Maaseik geradicaliseerd hadden en ertoe aangezet hadden naar Syrië te vertrekken. Vijftien mensen, bij wie twee minderjarigen, zouden dat ook gedaan hebben.

Khalid Bouloudo en Mohamed Z. werden door de correctionele rechtbank veroordeeld tot 10 jaar cel, en zeven anderen verdachten kregen celstraffen van 3 tot 8 jaar. Drie verdachten, bij wie Bilal E.I., werden vrijgesproken en voor een laatste verdachte werd de strafvordering onontvankelijk verklaard. Bouloudo en Z. gingen daarop in beroep tegen hun veroordeling.

Begin 2018 wilde toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) Mohamed Z. nog zijn verblijfsrecht ontnemen. Zijn advocaat ging in beroep tegen de beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Die oordeelde dat Vreemdelingenzaken te onzorgvuldig was geweest in de beoordeling van het gevaar voor de openbare orde of het recht op een privé- en gezinsleven. Volgens zijn advocaten zou Z. in thuisland Marokko gefolterd dreigen te worden.