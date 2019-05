Geen leerkracht Frans gevonden, dus leerlingen moeten geen examen afleggen

De derdejaars Handel van het Bernardustechnicum in Oudenaarde moeten geen examen Frans afleggen door een lerarentekort. Hun leerkracht Frans is al sinds de paasvakantie ziek en de school vindt geen vervanger.

‘We hebben hemel en aarde bewogen om iemand te vinden, zonder resultaat’, zegt algemeen directeur Patrick Vansteenbrugge. ‘We zochten via sociale media en de VDAB, probeerden intern een oplossing te vinden en contacteerden iedereen die ooit in onze school gesolliciteerd heeft. Niemand kan inspringen. De leerlingen hebben intussen al meer dan twintig lesuren Frans gemist. Het heeft geen zin om hen examen te laten afleggen. Ze zullen op basis van hun resultaten eerder dit schooljaar beoordeeld worden.’

Een school kan zelf beslissen om geen examen af te nemen, zegt Katholiek Onderwijs Vlaanderen. ‘Leerlingen moeten pas op het einde van een graad de eindtermen halen. In het derde jaar moeten ze dus niet per se een examen afleggen, maar in het vierde jaar moeten ze de leerstof wel ingehaald hebben en slagen voor het examen.’

Volgens de directeur zullen de leerlingen volgend jaar een tandje moeten bijsteken voor Frans.