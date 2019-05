Fruitteler geeft peren gratis weg

Zondag kunt u in Nieuwerkerken gratis peren afhalen. Fruitteler Paesmans heeft 50.000 kilo klaar staan voor wie er zin in heeft. ‘Ik wil duidelijk maken dat op deze manier de fruitsector geen toekomst in Haspengouw meer heeft.’

De fruittelers hebben het moeilijk. De boycot van Rusland, die begon in 2014, weegt zwaar en een alternatief voor die afzetmarkt is nog steeds niet gevonden.

Bovendien heeft de hete zomer van vorig jaar de peren geen deugd gedaan. Ze zijn kleiner dan normaal en bovendien, zo vertelt Karel Paesmans, zaakvoerder van Fruitsnacks en fruitteler: ‘De houdbaarheid van de peren is een stuk kleiner dan anders. Deze peren zijn voor directe consumptie en verwerking prima in orde. Maar om het hele handelsproces nog mee te maken, daarvoor komen ze niet in aanmerking.’

En dus rest de teler nog maar één keuze: de oogst vernietigen.

Paesmans: ‘Meestal wordt dit fruit vernietigd of verwerkt in veevoeder en in biogasinstallaties. Hiervan ben ik helemaal geen voorstander. Daarom wil ik de peren gewoon weggeven aan de consument.’ Hij heeft 50.000 kilo staan. Normaal zou hij hiervoor een halve euro per kilo kunnen vragen, maar de toestand is niet normaal, zegt hij. Hij wil een signaal geven.

‘Ik wil duidelijk maken dat op deze manier de fruitsector geen toekomst in Haspengouw meer heeft. Door de Europese sancties en de zware subsidies aan Oost-Europese fruittelers is er een overproductie ontstaan. Is het de bedoeling van Europa dat de West-Europese fruitteelt verdwijnt?’

Paesmans hoopt dat ook liefdadigheidsinstellingen zullen opdagen zondag (tussen 10 en 16 uur, Mierhoopweg te Wijer, Nieuwerkerken) om gratis fruit op te halen.

En neen, zo verzekert de zaakvoerder ons, het is geen grap.