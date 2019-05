N-VA-voorzitter Bart De Wever gaat woensdag door met zijn consultaties voor de Vlaamse regeringsvorming. Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten was om 10 uur als eerste aan de beurt, Wouter Beke volgde om 11 uur.

Vlaams Belang-kopman Tom Van Grieken wordt om 12 uur verwacht bij De Wever. Voor N-VA worden de ondervoorzitters van de partij, Lorin Parys en Cieltje Vanachter om 13 uur bij De Wever verwacht. De gesprekken vinden plaats in het voorzitterschap van het Vlaams parlement.

Maïzena en brilpoetser

Rutten wou na afloop geen commentaar kwijt over haar gesprek met De Wever. 'Het was een goed en aangenaam gesprek. Bij de koning is er het colloque singulier. Bart De Wever is de koning niet, maar ik denk dat we best hetzelfde principe toepassen. Wat binnen gezegd is, blijft dus ook best binnenskamers', aldus Rutten.

Net als gisteren had De Wever een cadeautje bij voor zijn gesprekspartner. Rutten werd getrakteerd op een brilpoetser met als opschrift 'gewoon doen', de campagneslogan van de liberalen. Rutten had zich voorbereid en had zelf ook geschenkje mee voor De Wever. 'Ik heb maïzena mee om de saus te binden', aldus Rutten, waarmee ze duidelijk maakt dat Bart De Wever een verbindende rol moet spelen tussen de partijen met wie hij een Vlaamse regering wil vormen.

Cadeautjes

N-VA-voorzitter Bart De Wever begon dinsdag om 15 uur met zijn gesprekken met het oog op een nieuwe Vlaamse regering. PVDA-voorzitter Peter Mertens was eerst aan de beurt, gevolgd door Meyrem Almaci van Groen en John Crombez van SP.A. Zij kregen allen een geschenkje van De Wever. Een flesje pikante saus met Karl Marx erop voor Mertens, groene thee met opschrift ‘Santhee’ voor Almaci en een gitaarplectrum met opschrift #stemjuist voor muzikant John Crombez.

Elio Di Rupo begint woensdag aan zijn consultatieronde in het zuiden aan het land. De PS-voorzitter ontvangt eerst de MR. Laurette Onkelinx, voorzitter van de Brusselse PS-federatie, start de Brusselse onderhandelingen woensdag door Ecolo als eerste partij te ontvangen. De groenen zijn in Brussel de tweede partij.