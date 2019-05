Aan het werk in de bouwsector: ‘Ook wij zetten in op hightech’

Roept de bouw bij jou nog altijd het klassieke beeld op van mortel en bakstenen? Dan is het tijd om dat beeld wat bij te stellen. “Onze sector is helemaal niet blijven stilstaan. Ook wij zetten in op hightech”, stelt Matthias Van Damme van het West-Vlaamse bouwbedrijf Stadsbader.

Stadsbader, met hoofdzetel in Harelbeke, werd in 1946 opgericht door Desiré Stadsbader. Een amateur wielrenner, maar vooral een ondernemer in hart en nieren. Vandaag stelt zijn bedrijf maar liefst 1.000 mensen tewerk. Matthias Van Damme die allerlei bouwprojecten aanstuurt, vertelt hoe het bedrijf in de beginjaren vooral actief was in wegenwerken, maar met de tijd zich steeds meer is gaan diversifiëren.

“Al gauw werden we ook aangesproken voor het bouwen van tankstations en parkings die in de nabijheid van die wegen gelegen waren. Toen we in 2014 een ander bouwbedrijf overnamen, kwam onze groei helemaal op gang. De opdrachten om kwaliteitsvolle overheidsgebouwen en residentiële wooncomplexen op te leveren, namen gestadig toe.”

Matthias verklaart de opgang en het succes voor een flink deel aan hun onafhankelijkheid: “Dat we binnen Stadsbader niet afhankelijk zijn van onderaannemers en daardoor de coördinatie van de deelfacetten van een bouwproject in eigen handen kunnen houden, is een sterk punt. Vanaf de eerst spadesteek tot de oplevering van het gebouw houden wij de touwtjes in handen.”

Een hart voor duurzaam bouwen

Stadsbader profileert zich niet alleen als een multidisciplinair bouwbedrijf dat voor een geïntegreerde aanpak gaat. Het is ook een onderneming die innovatie hoog in het vaandel draagt. “Wij beschikken over asfaltcentrales waarin we asfalt produceren die we voor onze wegenbouwprojecten gebruiken. Interessant om weten is dat we asfaltgranulaat recycleren en asfaltmengsels opwarmen volgens een concept dat minder CO2 produceert.”

Al haalt hij nog voorbeelden aan van hun duurzame benadering. “In onze betoncentrales recycleren wij beton. Je zou ervan staan te kijken hoe je, na een zorgvuldige breek- en/of zeefprocedure, gebruikt beton kan transformeren tot een hoog kwalitatieve basisgrondstof die daarenboven milieuvriendelijk is.”

Meten met drones

In april nam Stadsbader deel aan Technology Night. Een initiatief van KU Leuven om de impact van technologie op (bouw)bedrijven in de kijker te plaatsen. “Onze sector is helemaal niet blijven stilstaan. Ook wij zetten in op hightech. Ik denk aan de drones die we gebruiken om terreinen op te meten. Wat een vooruitgang. We hoeven niet langer landmeters uit te sturen die ter plaatse allerlei metingen op het terrein doen. Met drones kan je die metingen veel nauwkeuriger en efficiënter uitvoeren.”

Ook begrippen zoals augmented reality (AR) en artificial intelligence hebben hun intrede in de bouwsector en bij Stadsbader gedaan. “Dankzij AR kunnen we aan de hand van computergegenereerde afbeeldingen een ontwerp van een gebouw in de realiteit projecteren. Ook al staat het gebouw er nog niet, toch kan je je een haast perfect realistisch beeld van de ruimte vormen.” Waar is de tijd dat een maquette als een hoogstaand visualiseringsinstrument werd beschouwd? The times they are a-changin...

Ladies, welcome!

Over de impact van hightech binnen de bouw kan Matthias Van Damme nog een tijdje doorgaan. Maar welke impact heeft de hightech wave op de profielen?

“Wij zoeken een brede waaier van profielen. Van projectleiders, calculatoren, tekenaars tot diverse technische en commerciële profielen. Belangrijk om weten is dat je bij ons met een hands-on mentaliteit, gezond verstand en een flinke portie gedrevenheid ver kan geraken. Ik durf haast te zeggen dat je attitude en drive doorslaggevender zijn dan je diploma.”

Hoe staat het trouwens met de vertegenwoordiging van vrouwen in de bouw? “Laat daar geen misverstanden over bestaan. Wij verwelkomen vrouwen zowel op onze werven als binnendiensten. Vrouwelijke werfleiders, chauffeurs en machinisten zijn dan ook geen uitzondering bij ons.”

En tenslotte: wat trekt Matthias zelf zo aan om voor een bouwbedrijf te werken? “Ik hou van de team spirit. Bij ons is er geen plaats voor ‘cavaliers seuls’. De sterkste resultaten boek je nu eenmaal samen.”

