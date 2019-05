Douane neemt 1.200 kg vinnen in beslag

Tijdens een gecoördineerde actie van de douane, het federaal voedselagentschap en de dienst CITES werd op 22 mei op de luchthaven van Zaventem 1.200 kg vinnen van exotische haaien en roggen in beslag genomen. Het is de eerste inbeslagname van haaien- en roggenvinnen ooit in België.

De zending was afkomstig uit Liberia en bestemd voor Hongkong. Aan de douane werd de zending aangegeven als gedroogde vissen en darmen, maar een groot deel van de vinnen kwamen van beschermde hamerhaaien. De internationale handel in die dieren is sinds 2013 verboden. De zending bevatte ook vinnen van niet-beschermde haaien en roggen, waaronder de vioolrog, de hamerkophaai en gitaarroggen. Ook deze groep van kraakbeenvissen is sterk bedreigd, maar nog niet beschermd.

Voor deze zending zijn naar schatting 1.600 tot 2.000 haaien gestorven. Het ging vooral om kleine vinnen, afkomstig van jonge dieren. Er worden bijna geen volwassen dieren meer gevangen omdat jonge haaien de kans niet meer krijgen om uit te groeien tot volwassen exemplaren.

Natuurpunt verspreidde foto’s van de in beslag genomen vinnen Foto: Natuurpunt

Er ligt sinds kort een voorstel op tafel om de handel in viool-en gitaarroggen ook aan banden te leggen. Dit voorstel wordt gedragen door de Europese Unie, met expliciete steun van België.