Vlaams Belang mag op consultatie bij de koning

De koning heeft Vlaams Belang uitgenodigd voor een gesprek op het Paleis. Dat is aan onze redactie bevestigd. Hij wordt om 10.45 uur verwacht bij de koning. Om 11.45 uur volgt PTB/PVDA.

Vlaams Belang is nog nooit bij de koning op de koffie geweest voor gesprekken in het kader van de federale regeringsvorming. In 1978 kreeg toenmalige Vlaams Blok-voorzitter Karel Dillen wel een uitnodiging van koning Boudewijn in de bus. Maar Dillen weigerde de koning te ontmoeten.

Vlaams Belang liet weten dat het nu wel op een uitnodiging zou ingaan. De partij vindt het de ‘logica zelve’ dat het Paleis de tweede partij van het land en de grote winnaar van de verkiezingen uitnodigt. ‘Of zijn er A- en B-onderdanen en tellen 810.177 burgers niet mee volgens de koning?’, zei voorzitter Tom Van Grieken op Radio 1.

Dat extreemrechts op het Paleis wordt ontvangen is dus zeer uitzonderlijk. In 1936 vond een ontmoeting plaats tussen Leopold III en Léon Degrelle, nadat die een goed verkiezingsresultaat had behaald. Sindsdien ontving geen enkele koning een extreemrechtse partij.

‘Koude rillingen’

‘Dat de voorzitter van het Vlaams Belang door de poorten van het koninklijk paleis mag stappen, bezorgt me koude rillingen’, reageerde CDH-voorzitter Maxime Prévot bij zijn audiëntie op het Paleis. ‘Maar je kan het de koning moeilijk kwalijk nemen, gezien de resultaten in het noorden van het land.’

Na de verkiezingsoverwinning van het Vlaams Belang, stond de koning onder druk om de partij toch uit te nodigen. Emeritus hoogleraar hedendaagse geschiedenis Mark Van den Wijngaert (KU Leuven) zegt in onze krant dat de koning in de fout zou zijn gegaan als hij Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken niet zou ontvangen. ‘Hij kan niet naast het verkiezings­resultaat kijken. Als hij Vlaams Belang niet uitnodigt, maakt hij een politiek statement. Dan schendt hij zijn neutraal statuut en verliest zijn geloofwaardigheid als bemiddelaar.’