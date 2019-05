Kwart sjoemeldiesels nog niet aangepast

Tegen het huidige tempo van de terugroepacties, zal het nog twee jaar duren voordat alle Europese sjoemeldiesels met nieuwe software zijn uitgerust.

Bijna vier jaar na het dieselgate-schandaal is driekwart van alle betrokken wagens met nieuwe software uitgerust. Dat meldt de ngo Transport & Environment op basis van Europese cijfers. Volgens het ‘recall information platform’ van de Europese Commissie rijden er nog vele duizenden sjoemeldiesels gewoon rond. Het platform is een centrale database over de voortgang van de aanpak van sjoemeldiesels.

Uit de meest recente gegevens, die op 20 mei online werden gezet, blijkt dat de terugroepacties voor de sjoemeldiesels van VW in Duitsland voor 99 procent voltooid zijn, maar dat andere landen achterophinken. Vooral in Oost-Europa rijden nog veel sjoemelwagens rond. In Kroatië, Polen en Roemenië is minder dan de helft van de software-updates uitgevoerd. In België is driekwart van de sjoemel-VW’s aangepast, evenveel als in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Voor wagens van andere merken, die ook teruggeroepen werden, is het beeld veel diffuser.Maar weinig landen voeden het platform met gegevens.

Uit de gegevens van het platform blijkt dat het aantal aangepaste wagens maar heel langzaam stijgt. Dat komt waarschijnlijk doordat de terugroepacties in veel landen op vrijwillige basis gebeuren. Tussen september 2018 en mei 2019 is het aantal aangepaste wagens gestegen van 69 procent naar 76 procent. Voor sjoemelwagens van andere merken zijn de cijfers nog minder hoog.

Transport & Environment wijst erop dat het terugroepbeleid in de EU verschilt van lidstaat tot lidstaat, terwijl er wel een eengemaakt toelatingsbeleid is. Wagens die in één land zijn goedgekeurd, mogen in heel Europa rondrijden. Eerder bleek al dat veel vervuilende diesels die in West-Europa door de oprukkende lage-emissiezones minder waard worden, in de Oost-Europese lidstaten vlot van de hand gaan.