In het Netflix-programma ‘Historical Roast’ zetten historische figuren elkaar voor schut, waaronder Adolf Hitler en Anne Frank.

In de nieuwste aflevering kruipt Rachel Feinstein in de huid van Anne Frank, die onder meer beledigingen van een fictieve Adolf Hitler op haar bord krijgt, zoals ‘van alle verslagen uit de Tweede Wereldoorlog die ik heb gelezen, is jouw boek met afstand het meest brandbaar’.

De Anne Frank Stichting liet aan het NRC weten de aflevering niet te hebben gezien. ‘Maar afgaande op wat we lezen, is het smakeloze satire.’ Meer wil de organisatie er niet over kwijt.

Ook het Nederlandse Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) vindt de roast onsmakelijk. ‘Ik denk dat weleens vergeten wordt dat er nog overlevenden zijn en dat trauma’s doorleven in andere generaties. Voor veel mensen staat dit wel degelijk dichtbij. Het is een zorgwekkende ontwikkeling, mensen zien de Holocaust als iets dat los van ons staat.’

Geschiedenisles

Netflix zegt dat satire een manier is om ‘het debat over de geschiedenis aan te wakkeren, de blik te vergroten, mensen anders te laten kijken en ze het gesprek aan te laten gaan’. De makers noemen het ‘provocatief met een doel’. Het doel is om mensen iets te leren over de geschiedenis.

De roasts worden gemaakt door de Amerikaanse comedian Jeff Ross, zelf van Joodse afkomst. Ross heeft in interviews met Amerikaanse media gezegd: ‘Ik roast alleen mensen van wie ik hou. Bij Anne Frank lijkt het of te veel mensen haar verhaal vergeten. Om het nooit te vergeten, moet je geïnformeerd worden over wat er is gebeurd.’

De ‘roasts’ zijn een populair format in de VS. Ook Amerikaanse beroemdheden, onder wie Donald Trump en Justin Bieber, lieten zich al gewillig ‘roasten’ door Jeff Ross en co.