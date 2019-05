VOKA zegt niet ja, en niet nee tegen Vlaams Belang

‘Voka vindt dat een Vlaamse regering met Vlaamse Belang moet kunnen’, klonk het vanmorgen op VRT radio, na een gesprek met gedelegeerd bestuurder Hans Maertens. Die verslikte zich bij het horen van het radionieuws. Wat wil Voka dan wel?

Iets voor het journaal van 07.00 uur vanmorgen belde De Ochtend met Hans Maertens. Over een Vlaamse regering met Vlaams Belang natuurlijk. Maertens had zijn boodschap goed voorbereid, hij wou drie punten maken: een Vlaams regeerakkoord moet durf en ambitie toneen, om te hervormen en investeren, Voka beoordeelt elke regering op het regeerakkoord en of dat goed is voor bedrijven, de samenleving en Vlaanderen, én het is niet aan een werkgeversorganisatie om zich uit te spreken over een coalitie, wie het regeerakkoord maakt is een politieke beslissing.

Een neutrale houding. Maar, zo zei hij ook op VRT: ‘Eerst en vooral moet er gepraat worden met het Vlaams Belang. Je kan de kiezers van Vlaams Belang niet miskennen.’ En : ‘Daarna is het aan de politieke partijen en het Vlaams Parlement om te zien of er al dan niet een meerderheid mee mogelijk is. Dat is het voorrecht van de politiek.’ Voka zegt dus niet ja tegen Vlaams Belang, maar ook niet nee.

Het gaf meteen de aanleiding aan de VRT om het radiojournaal te openen met de boodschap: ‘Voka vindt dat een Vlaamse regering met Vlaamse Belang moet kunnen’.

Een telefoontje aan VRT moest een en ander rechttrekken. Dat was nu ook niet wat Maertens had willen zeggen. ‘Dat was niet correct.’ En dus klonk het een uur later op het radiojournaal een pak neutraler: ‘Voka laat in het midden of Vlaams Belang in een regering moet zitten.’ Niet ja en niet nee dus, maar toch iets anders omschreven.