Jan Paternoster en Eva De Roo in stilte getrouwd

Studio Brussel-presentatrice Eva De Roo (31) en rocker Jan Paternoster (31) zijn in alle stilte getrouwd. Dat gebeurde anderhalve week ­ge­leden al, in de hoeve van Daan in Overijse.

In december lekte uit dat de twee zich verloofd hadden. Toen De Roo De warmste week presenteerde, droeg ze een verlovingsring.

In de zomer van 2017 kwam naar buiten dat de twee een stel zijn. Meer dan een halfjaar eerder namen zowel De Roo als Paternoster nog deel aan De slimste mens ter wereld. Ze haalden zelfs beiden de finaleweek, maar van verliefdheid was op dat moment nog geen sprake. Zij was toen nog samen met haar Franse vriend Rémi, Paternoster met actrice Anemone Valcke.