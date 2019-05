Neemt Sebastian Vettel eind dit F1-seizoen afscheid?

De geruchtenmolen draait onafgebroken in de Formule 1 en in Monaco schakelde ze een versnelling hoger want in de paddock deed het gerucht de ronde dat Sebastian Vettel overweegt te stoppen met F1 aan het einde van het seizoen.

In 2014 trok Sebastian Vettel de deur achter zich dicht bij Red Bull en trok hij naar Ferrari. Als een viervoudige wereldkampioen naar Ferrari trekt zijn de verwachtingen altijd hooggespannen maar na vier seizoenen staat de teller nog altijd op nul wereldtitels bij Ferrari.

Na de wintertests in Barcelona leek dit het jaar van Ferrari te gaan worden maar zowel het team als Vettel stapelen de fouten op en ze zien de kloof met Mercedes alsmaar groter worden.

Volgens de Britse journalist Joe Saward wil Sebastian Vettel, ondanks een contract tot 2020, er aan het einde van dit seizoen mee ophouden omdat hij er geen vertrouwen meer in heeft dat hij bij Ferrari een wereldtitel zal behalen.

“Het meest schokkende gerucht dat dit weekend de ronde deed in de paddock was dat Sebastian Vettel het voor bekeken zou houden in de F1 op eenendertig jarige leeftijd,” aldus Saward in zijn ‘business of motorsport-nieuwsbrief.’

“Nadat hij vier wereldtitels behaald had bij Red Bull heeft hij geprobeerd om Ferrari naar nieuwe successen te leiden maar hij heeft zelf talrijke fouten gemaakt en bovendien staat hij nu onder druk door de komst van Leclerc die jonger is en blijkbaar ook meer groeimarge heeft dan Vettel.”

“Het zou een keuze zijn zoals die van Nico Rosberg in 2016. Hij verliet de F1 na het behalen van de wereldtitel en hij was zich bewust van het feit dat het bijna onmogelijk zou zijn om die prestatie nog eens te herhalen. De hamvraag is natuurlijk wie Vettel moet vervangen.”

“De namen die de ronde doen zijn op dit moment die van Romain Grosjean, Sergio Perez, Kevin Magnussen en Valtteri Bottas.”

