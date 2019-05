CM-voorzitter: ‘De politiek is ziek, heel erg ziek’

Luc Van Gorp, de voorzitter van de Christelijke Mutualiteit (CM), heeft dinsdag naar aanleiding van Rerum Novarum uitgehaald naar de politici. ‘De politiek is ziek, heel erg ziek’, zei hij twee dagen na de verkiezingen.

In de aanloop naar het feest van de christelijke arbeidersbeweging, nu donderdag met Hemelvaart, speechen traditioneel de toplui van de christelijke vakbond, het ziekenfonds en Beweging.net. Van Gorp beet dinsdagavond al de spits af in Beringen.

De CM-voorzitter hekelde verschillende tweedelingen in de maatschappij, op basis van beperking, ziekte, kleur, ras, overtuiging ... ‘Nooit eerder heeft de politiek de mens zo opgedeeld in “wij” en “zij”. Wij worden door hen als mensen opgefokt om ergens tegen te zijn. Als je bij de wij hoort, is er geen probleem, als je bij de zij hoort, is er geen toekomst. Heel wat politici vertrappelen elkaar om die mens uit te spelen als was hij een object waar je alles mee kan doen. De politiek is ziek, heel erg ziek.’

‘Groot dedain voor gewone mens’

‘De voorbije verkiezingsperiode waren we pijnlijk getuige van een groot dedain voor de gewone mens’, vervolgde hij. ‘De hoogmoed van de politiek, vervreemd van de werkelijkheid, heeft voor dit resultaat gezorgd.’ Daarbij kaartte hij ook bijvoorbeeld het claimen van posten, het uitspreken van veto’s of elkaar destabiliseren op basis van onwaarheden aan. ‘Bij veel politici is het realiteitsbesef verloren gegaan.’

De CM-topman pleitte tot slot voor een democratie die niemand uitsluit. ‘Dat is een democratie die niet wil dat mensen massaal blanco of radicaal stemmen, om juist hiermee hun stem van onrecht te laten horen. Dat is een democratie die niet toelaat dat haat, racisme en populisme uitgangspunten worden voor radicale uitsluiting van al wie iet wat anders is.’