Tusk wil minstens twee vrouwen in Europese topfuncties

Europees president Donald Tusk wil minstens twee vrouwen op een Europese topfunctie. ‘We zullen zien of het mogelijk is, maar dat is mijn persoonlijke ambitie’, verklaarde hij dinsdagavond in Brussel na afloop van een informeel beraad met de Europese staatshoofden en regeringsleiders over de invulling van de topjobs.

Twee dagen na de verkiezingen wisselden de regeringsleiders tijdens een diner een eerste keer van gedachten over de invulling van de topjobs. Ze gaven Tusk een mandaat om consultaties op te starten over de benoeming van een nieuwe Commissievoorzitter, maar ook een nieuwe voorzitter van de Europese Centrale Bank, een hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands beleid en een opvolger voor de Pool zelf.

‘We hebben gesproken over de noodzaak om evenwichten te vinden die onze diversiteit weerspiegelen op het vlak van geografie, omvang, geslacht en politieke partijen. Dat is onze aspiratie, maar in de echte wereld kan een perfect evenwicht moeilijk te vinden zijn’, erkende Tusk. Volgens hem deelden de meeste leiders de ambitie om een genderevenwicht te vinden. ‘Misschien niet iedereen, maar bijna iedereen.’

Tusk hoopt dat hij de puzzel tegen de volgende Europese top van 20 en 21 juni kan leggen. Hij wil alvast zo snel mogelijk consultaties opstarten met het Europees Parlement over de benoeming van een nieuwe Commissievoorzitter. Dat is allicht de moeilijkste oefening, omdat hij of zij de steun moet krijgen van een absolute meerderheid van de 751 Europarlementsleden. Een vrouwelijke Commissievoorzitter zou alvast een primeur zijn.