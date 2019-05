Eerste rit Ronde van Noorwegen: Nederlander Cees Bol wint, Evenepoel valt zonder veel erg

Cees Bol heeft dinsdag de openingsetappe van de Ronde van Noorwegen (UCI 2.BC) gewonnen. De Nederlander van Team Sunweb was in een massasprint sneller dan de Roemeen Eduard Grosu en de Noor Alexander Kristoff, en wordt dus ook de eerste leider. Remco Evenepoel (Deceuninck - Quick Step) kwam ten val zonder al te veel erg.

Twee dagen na de Hammer Series in Stavanger ging het peloton in dezelfde plek van start voor een zesdaagse rittenkoers buiten categorie op de Europese UCI-kalender. Zes dagen, dat is één dag meer dan de voorbije edities, door het fusioneren met de Ronde van de Fjorden. De eerste etappe trok 168 km over licht heuvelende wegen van Stavanger naar Egersund, waar Bjorg Lambrecht vorig jaar op een andere (oplopende) aankomst de rit won.

De vroege vluchters luisterden naar de namen Elmar Reinders, Fridtjof Roinas, Jacob Eriksson en Torstein Traaen, maar hun avontuur werd diep in de finale gekortwiekt door Deceuninck-Quick Step, dat onder meer Alvaro José Hodeg en Remco Evenepoel aan de start had gebracht, en door UAE-Team Emirates, Team Dimension Data en Team Ineos, de ploegen van de snelle publiekslievelingen Alexander Kristoff, Edvald Boasson Hagen en Kristoffer Halvorsen.

Maar in de sprint was het dus Bol die met bijna een fiets voorsprong met alle eer ging lopen. Eerder dit seizoen won de 23-jarige neoprof van Team Sunweb ook al de Danilith Nokere Koerse en de slotetappe van de Ronde van Californië, zijn laatste koers voor deze Ronde van Noorwegen. Met Lawrence Naesen (vierde), Tom Van Asbroeck (achtste) en Tim Wellens (tiende) eindigden er drie Belgen in de top tien van de openingsrit.

Evenepoel valt

Remco Evenepoel kwam in de slotkilometer van de openingsrit vten val. Volgens zijn ploeg Deceuninck-Quick Step werden er geen ernstige blessures gevonden bij de neoprof.

Evenepoel werd samen met ploegmaats Tim Declercq en Petr Vakoc aan het werk gezet in de achtervolging op vier vroege vluchters in dienst van snelle man Alvaro Hodeg, die in de sprint uiteindelijk onvoldoende ruimte vond en pas als twaalfde finishte. In de laatste kilometer was Evenepoel zelf één van de slachtoffers van een valpartij die volgde op een oponthoud. Hij kon toch nog over de eindstreep rijden en krijgt zijn tijdsverlies niet aangerekend in de tussenstand.

Volgens zijn ploeg werd er bij de 19-jarige Vlaams-Brabander geen enkele ernstige blessure vastgesteld, maar “zal hij verder gemonitord worden door de medische staf van de ploeg en woensdagmorgen voor de start van rit 2 opnieuw worden onderzocht”.

