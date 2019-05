Jambon: Vlaamse regering hoeft niet te wachten op de federale

De vorming van een Vlaamse regering hoeft niet te wachten op de federale regeringsvorming, ‘zolang daar geen zotternijen gebeuren’. Dat vindt Jan Jambon (N-VA). Een federale regering die geen meerderheid in Vlaanderen heeft, is zo’n zotternij.

De sociaal-economische hefbomen, het migratiebeleid, het veiligheidsbeleid: volgens N-VA-kopstuk Jan Jambon moeten in een confederaal model al deze bevoegdheden naar de deelstaten komen. En dat is meteen de oplossing voor de dreigende impasse bij de federale regeringsvorming.

Het uitgangspunt is bekend. Franstalig België koos zondag eerder links, Vlaanderen eerder rechts. Een federale regering vormen terwijl de grote blokken PS en N-VA elkaar uitsluiten, wordt moeilijk. Heel moeilijk. De oplossing van de N-VA is het confederalisme.

Jambon, kandidaat-premier, schetste de strategie van de N-VA in Terzake. ‘Hoe kan je nog een slagkrachtige federale regering maken als Wallonië en Vlaanderen zo verschillend stemmen. Je kunt altijd van alles bijeenflansen natuurlijk, maar daarmee heb je geen sterke regering.’

Over de sociaal-economische politiek, het migratiebeleid, het veiligheidsbeleid bestaat er binnen Vlaanderen consensus en hetzelfde geldt binnen Franstalig België, zegt Jambon. Met de conclusie: laat ze dan elk hun weg gaan.

'Tijd in ons voordeel'

De N-VA wil dat niet afdwingen. Volgens Jambon zullen de feiten dat afdwingen. We krijgen nu onderhandelaars, informateurs en formateurs, weet Jambon. ‘Als die opdrachten tot niets leiden en we willen dit land besturen, dan zal men merken dat er maar één oplossing is. De tijd zal in het voordeel van ons idee werken. Onze formule houdt rekening met de politieke realiteit en met de keuzes van de kiezers in Vlaanderen en Wallonië.’

Zoals bekend ziet PS-partijvoorzitter Elio Di Rupo als oplossing voor de dreigende impasse een regering die in Vlaanderen geen meerderheid heeft. ‘De Vlaamse partijen gaan daar niet aan meewerken’, denkt Jambon. Eerder noemde zijn partij dat al een ‘majeur probleem’.

‘Het zou politieke zelfmoord zijn van de partijen die daaraan meewerken. In een regering stappen met een links beleid, gaat zozeer tegen de wil van de Vlaamse kiezer in, daar is absoluut geen draagvlak voor.’

Stok achter de deur

Zal de N-VA de vorming van de Vlaamse regering blokkeren als een soort stok achter de deur, wou Terzake weten. Jambon antwoordde niet meteen. ‘De Vlaamse regeringsvorming is nog maar net begonnen. Laat ons even geduld hebben.’

Maar hij is wel duidelijk als het over de timing gaat. Vlaanderen hoeft niet te wachten op de federale regering. Zolang daar geen zotternijen gebeuren, aldus Jambon. En dat laatste is natuurlijk een verwijzing naar Di Rupo’s denkspoor.