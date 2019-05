Europese Conferentie van Rabbijnen wil Joodse emoji

De Europese Conferentie van Rabbijnen wil een Joodse emoji lanceren. Ze stellen een emoji voor met een keppel, een Joods hoofddeksel.

‘Het is een klein symbool, maar het kan het eerste teken zijn dat we worden aanvaard en geen vreemdelingen zijn’, redeneren de Europese rabbijnen. Ze hebben daarom een brief gericht aan het Unicode Consortium, de non-profitorganisatie die de internationale standaard voor de codering van grafische tekens en symbolen reguleert.

Een Joodse emoji kan volgens de rabbijnen een middel zijn om verder strijd te voeren tegen het antisemitisme. Ze hopen dat de nieuwe emoji opgepikt wordt door bijvoorbeeld WhatsApp.

Ze wijzen erop dat er al emoji’s bestaan van een moslimvrouw met een hoofddoek en een man met een tulband. ‘Als er emoji’s bestaan van holebikoppels, of van personen in islamitische klederdracht, dan is er volgens ons ook ruimte voor een Joodse emoji’, schrijft de Europese Conferentie van Rabbijnen aan het Unicode Consortium.

WhatsApp heeft al wel emoji’s met Joodse symbolen een zevenarmige kandelaar, een synagoge en een Davidster.