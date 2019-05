De ene war room is de andere niet

Paul Jambers mocht op de verkiezingsdag opnieuw een kijkje nemen in de war room van N-VA en Groen. Canvas kiest vanavond voor een documentaire over de échte war room: de invasie van de geallieerden.

Terzake (Canvas 20.00-20.30 uur)



Het confederalisme is terug van (nooit) weggeweest. Céline Romainville (UCL) en Hendrik Vuye leggen uit, Jan Jambon (N-VA) licht het standpunt van zijn partij toe.De politieke kaart van Europa is herteend. Hoe ziet die er nu uit? Tot slot een reportage over het aantal Nederlandstalige stemmers in Brussel. Dat steeg met 16.000. Hoe kan dat?

D-Day: Operation overlord (Canvas 21.20-22.05 uur)

Ambitieuze driedelige documentaire over de invasie van de geallieerden in bezet Europa, die begon op 6 juni 1944. Interviews met de laatste oud-strijders en het commentaar van de eminente historicus Antony Beevor (spreek uit: Beaver) maken dit tot een uniek document.

Jambers in de politiek (VTM 21.45-22.40 uur)

Paul Jambers volgde Bart De Wever, Theo Francken, Kristof Calvo en Meyrem Almaci tijdens de verkiezingsavond. Jambers is dus toch een beetje God, hij kan op vier plekken tegelijk zijn. Desondanks: we zijn benieuwd naar de ingestudeerde nummertjes in de war rooms.

The planets (BBC 2 22.00-23.00 uur)

Brian Cox, deeltjesfysicus en tv-wetenschapper, probeert ons vijf weken lang uit te leggen hoe ons zonnestelsel is ontstaan. Vanuit de hemel kijkt God, meewarig het hoofd schuddend, mee.