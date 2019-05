Wat u moet weten over een vaderschapstest

Koning Albert II gaat een DNA-staal afstaan in de zaak-Delphine Boël. Die wil bewijzen dat Albert haar vader is. Hoe werkt zo’n vaderschapstest?

Het UZ Leuven geeft op zijn website antwoorden op enkele veelgestelde vragen rond verwantschapsonderzoek.

Op wat wordt het DNA-onderzoek gevoerd?

Een DNA-analyse op wangslijmvlies is even betrouwbaar als een onderzoek op een bloedstaal. Het DNA dat wordt geanalyseerd, bevindt zich in de kern van elke lichaamscel en is bijgevolg identiek. Het maakt dus niet uit of men DNA uit bloed zou nemen of uit wangslijmvlies. Afname van wangslijmvlies is minder belastend voor een persoon. Op afgeknipte haren valt geen vaderschapstest te doen. Enkel haarwortels bevatten voldoende kern-DNA.

Hoe lang duurt een DNA-onderzoek?

De analyse in het laboratorium duurt normaal gezien een week. Het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen zegt dat u binnen de vier à zes weken een verslag kunt verwachten. Bij een gerechtelijke procedure zal volgens het UZ Leuven een rapport worden opgesteld dat binnen de drie weken na afname van de stalen zal verstuurd worden. Er wordt eerst een voorlopig rapport opgemaakt, waarna de verschillende partijen tenminste twee weken de tijd krijgen om opmerkingen te formuleren. Daarna wordt het eindverslag naar de rechter verstuurd. In het geval van koning Albert worden de resultaten voorlopig geheim gehouden, tot de rechtbank een nieuwe uitspraak doet.

Hoe betrouwbaar is het uitgevoerde DNA-onderzoek?

De betrouwbaarheid van de uitslag is afhankelijk van het aantal uitgevoerde testen en de wijze waarop de analyses worden uitgevoerd, schrijft het UZ Leuven. ‘Standaard worden in het Activiteitscentrum voor Forensische Genetica en Moleculaire Archeologie zeventien verschillende DNA-merkers geanalyseerd in het verwantschapsonderzoek wat voldoende is om met een waarschijnlijkheid van tenminste 99,999994 procent een niet-biologische ouder uit te sluiten. Ter bevestiging van de resultaten wordt elk staal door twee verschillende labotechnici onafhankelijk van elkaar geanalyseerd met verschillende testkits.’

Is er een staal van de biologische moeder nodig?

Een vaderschapstest is betrouwbaarder als er ook een staal van de biologische moeder wordt onderzocht. De stukjes DNA van een kind komen zowel van de vader als de moeder. Hun oorsprong is alleen te achterhalen als zowel het DNA van de vader als de moeder wordt onderzocht.