Om 15.00 uur startte Bart De Wever zijn gesprekken voor de vorming van een Vlaamse regering. Eerst spreekt hij met Peter Mertens. ‘We gaan niet meespelen in het spelletje van Bart De Wever, in de gijzeling van het land.’

De voorzitter van de N-VA spreekt met de voorzitters - in volgorde van klein naar groot - in het voorzitterschap van het Vlaams Parlement. De voorzitter van PVDA, Peter Mertens is dus eerst aan de buurt, hij kwam toe om 15.00 uur. ‘Men gaat de verkiezingen niet gebruiken om het land te splitsen’, waarschuwde hij meteen. ‘Er is geen enkel signaal gegeven door de kiezer voor die splitsing. Wij gaan dus ook geen Vlaams regeerakkoord onderhandelen als pasmunt voor de splitsing van het land.’

Om 16.00 volgt Meyrem Almaci van Groen en een uur later John Crombez (SP.A).

Wellicht gaat de consultatieronde woensdag voort. Dan zou De Wever nog Open VLD, CD&V en Vlaams Belang moeten zien. Eindigen doet hij met zijn eigen partij N-VA.

Elio Di Rupo begint in het zuiden aan het land aan zijn consultatieronde op woensdag. De voorzitter van de PS ontvangt eerst de MR. Laurette Onkelinx, voorzitter van de Brusselse PS-federatie, start de Brusselse onderhandelingen woensdag door Ecolo als eerste partij te ontvangen. De groenen zijn in Brussel de tweede partij.