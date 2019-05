Koning Albert is bereid om een DNA-staal af te staan in de zaak-Delphine Boël. Anders riskeerde hij een dwangsom van 5.000 euro per dag. De resultaten moeten voorlopig wel geheim blijven.

Delphine Boël dringt al jaren op een DNA-staal aan om te kunnen bewijzen dat Albert haar vader is. De rechter van het hof van beroep verplichtte op 16 mei Albert II tot een DNA-test, op straffe van een dwangsom van 5.000 euro per dag. Hij mocht zich niet achter een lopend Cassatieberoep verschuilen om een DNA-test te weigeren.

Advocaat Alain Berenboom laat weten dat de koning kennis heeft genomen van het arrest en dat hij bereid is om een DNA-staal af te staan. De resultaten blijven wel geheim tot er een nieuwe beslissing valt bij het gerecht. Koning Albert hoopt dat het Hof van Cassatie de uitspraak van het hof van beroep om een DNA-staal af te staan nog vernietigt.

‘Als Cassatie koning Albert II volgt, zullen de resultaten van die DNA-test nooit bekendgemaakt mogen worden’, verklaarde Alain Berenboom, raadsman van koning Albert II, eerder. Een uitspraak van het Hof van Cassatie wordt ook niet voor het einde van het jaar verwacht. Als de zaak na een verbreking door Cassatie opnieuw behandeld moet worden door een ander hof van beroep, zijn we nog wel even zoet. Als Albert II overlijdt, dan vervalt deze burgerlijke zaak en blijft een eventueel afgenomen DNA-test voor altijd geheim.

Yves-Henri Leleu, de advocaat van Delphine Boël, reageert toch tevreden. 'Het bewijs wordt veilig gesteld', zegt aan de VRT. 'Wij vroegen niets meer of minder dan dat.'

Zes jaar geleden startte Delphine Boël een rechtszaak om de erkenning te krijgen dat zij de natuurlijke dochter is van Albert II, uit een relatie met barones Sybille de Selys Longchamps. In het najaar van 2018 bevestigde het Brusselse hof van beroep dat Jacques Boël niet de vader van Delphine kon zijn. DNA-stalen die hij had afgestaan, bewezen dat. Daarmee werd een eerste beslissende stap gezet in de procedure om de erkenning door haar echte vader te kunnen opeisen.