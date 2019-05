Ook Spanje heeft zijn matchfixing-schandaal: ex-speler Real Madrid gearresteerd

Meerdere voetballers zijn vandaag in Spanje gearresteerd op verdenking van matchfixing en witwassen. Onder hen ex-Champions League-winnaar Raúl Bravo, die ooit nog een seizoen voor Beerschot speelde.

De 38-jarige Raul Bravo wordt ervan verdacht de spil zijn in een grootschalig corruptie- en gokschandaal, dat door het Spaanse parket wordt onderzocht. Andere (ex-)spelers die in de Spaanse media worden genoemd zijn Borja Fernández (Real Valladolid), de al gestopte Carlos Aranda, Samuel Sáiz (Getafe) en Iñigo López (Deportivo La Coruña).

Ook voorzitter opgepakt

Ook de voorzitter van de Spaanse voetbalclub Huesca, dat dit seizoen degradeerde uit de Primera Divisíon, en het hoofd van de medische staf van die club zouden zijn gearresteerd. Daarnaast zou de politie de kantoren van Huesca ook enkele uren doorzocht hebben.

Raúl Bravo is veruit de bekendste van de opgepakte ex-spelers. De ex-verdediger won in 2002 de Champions League met Real Madrid en was ook veertien keer Spaans international. In 2007 vertrok hij naar Olympiakos Piraeus en na een passage bij een drietal kleinere Spaanse clubs sloot de Spaanse verdediger zijn carrière af bij onder meer Beerschot (waar hij één seizoen speelde) en Aris Saloniki in Griekenland.

Grootschalig goknetwerk?

Volgens persbureau EFE is de Spaanse politie bezig met het blootleggen van een grootschalig sportgoknetwerk. De gearresteerden - elf in totaal - worden onder meer verdacht van het opzetten van een criminele organisatie, corruptie en het witwassen van geld.

Een woordvoerder van La Liga meldt in een persbericht dat de politie actie heeft ondernomen, omdat er in mei 2018 mogelijk een wedstrijd is gefixt in de Primera División. Er zijn in totaal acht mogelijke gevallen van matchfixing doorgegeven aan de politie, waarvan sommige in de Spaanse tweede afdeling: La Secunda Division.

Bookmakers in Azië en Oekraïne

Eén van de verdachte wedstrijden zou de wedstrijd Huesca-Nàstic Tarragona (0-1) zijn van eind vorig seizoen, waarbij er voor 10 miljoen euro op gegokt zijn bij bookmakers in Oekraïne en Azië: een verdacht hoog bedrag. Huesca was op dat moment al zeker van promotie naar de hoogste divisie, terwijl de bezoekers de punten toen nog konden gebruiken om degradatie te voorkomen.

Volgens het tv-programma Espejo Público en de Engelse krant Daily Mail is ook de wedstrijd tussen Real Valladolid en Valencia tijdens de laatste speelronde van dit seizoen verdacht. Valladolid was al zeker van behoud in La Liga en enkele spelers van die club zouden op die wedstrijd hebben gegokt. Valencia won met 0-2 en plaatste zich voor de Champions League.