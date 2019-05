Taylor Swift wijst journalist terecht: ‘Die vraag wordt nooit aan mannen gesteld’

Taylor Swift praat graag over haar nakende dertigste verjaardag en wat dat voor haar betekent. Maar vraag haar niet of ze daardoor ook aan kinderen begint te denken.

Tijdens een persconferentie voor de lancering van het nieuwe album van Taylor Swift, gingen niet alle vragen over haar muziek. Een journalist van het Duitse persagentschap DPA wilde graag weten of haar dertigste verjaardag (in december) een keerpunt wordt voor Swift, en of ze klaar was om ‘een stap verder te gaan’ in haar relatie met acteur Joe Alwyn. Lees: trouwen en aan kinderen beginnen.

‘Ik denk niet dat dit ooit aan mannen wordt gevraagd wanneer ze dertig worden’, antwoordde de popster volgens Entertainment Tonight. ‘Dus ik ga hier nu niet op antwoorden.’

Wat dertig worden wel voor haar betekent? ‘Twintigers proberen ervaringen te verzamelen, proberen dingen uit, en maken fouten’, aldus Swift. ‘Ik ben vast van plan om dat ook als dertiger te doen, al verwacht ik wel dat dertigers zich beter in hun vel voelen over wie ze zijn. Hoe dichter ik bij die leeftijd kom, hoe meer ik me al zo voel.’