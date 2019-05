Franse regering: ‘Opgepakte verdachte zonder twijfel dader aanslag Lyon’

De minister van Binnenlandse Zaken, Christophe Castaner, heeft dinsdag aan Franse media verklaard dat er volgens hem ‘geen twijfel bestaat’ dat de 24-jarige verdachte in hechtenis ‘de verantwoordelijke’ is voor de aanslag in Lyon die op vrijdag dertien mensen verwondde.

‘Het onderzoek loopt nog, maar met de elementen die aan mij zijn voorgelegd, heb ik op dit moment geen twijfel dat we de verantwoordelijke van de aanslag vandaag in hechtenis hebben’, zei minister van Binnenlandse Zaken Castaner dinsdag.

Camerabeelden van de dader. Foto: epa

De 24-jarige Mohamed M., vermoedelijk van Algerijnse afkomst, wordt ervan verdacht het bompakket geplaatst te hebben voor de bakkerij in hartje Lyon. De jonge man is maandag ondervraagd en in hechtenis genomen. Kort daarna werden ook zijn ouders en een familielid opgepakt.

Volgens de minister heeft de jonge man op het internet een aantal merkwaardige aankopen gedaan. Die zouden de 330 ingezette agenten toegestaan hebben om de man snel op te sporen.

Op de vraag naar de vermoede Algerijnse nationaliteit van de verdachte wou Castaner niet antwoorden. ‘Dat bevestigen of ontkennen neemt niet weg dat er dertien gewonden zijn gevallen’, zei hij. ‘De jonge man had visa voor een kort verblijf en hij had een studentenvisum aangevraagd om naar school te gaan, maar het studentenvisum heeft hij niet gekregen.’

De dertien lichtgewonden zijn acht vrouwen, vier mannen en een meisje van 10 jaar oud. Elf van de gewonden werden in het ziekenhuis opgenomen.