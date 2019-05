Niet De Wever, Francken of Di Rupo is de populairste politicus, wel Pascal Arimont

Voel u niet schuldig als u Pascal Arimont niet kent. Hij neemt het u niet kwalijk. Maar in de Duitstalige kieskring kleurde zondag wel 22,07 procent van de kiezers het bolletje naast zijn naam. ‘En ik ken hen bijna allemaal persoonlijk.’

‘Ik? De populairste politicus van het land? Een man uit de Oostkantons die Bart De Wever en de andere politici van dit land achter zich laat op het vlak van populariteit?’ Pascal Arimont (44), al 5 jaar zetelend voor de Europese Volkspartij in het Europees Parlement, kan zijn oren niet geloven als we hem met het nieuws bellen.

Penetratiegraad

Zijn populariteit blijkt uit de penetratiegraad. Die berekening drukt in procenten uit hoeveel van de kiezers in een kieskring voor een bepaalde kandidaat hebben gekozen. Zo zie je los van de grootte van de kieskring wie zich echt de populairste politicus van het land mag noemen.

Zijn 8.992 voorkeurstemmen in de Duitstalige kieskring zijn absoluut niet van de orde van het aantal voorkeurstemmen van Bart De Wever (242.386) in Vlaanderen of Paul Magnette (258.794) in Wallonië. Maar hij is wel de enige voor wie meer 22 procent van alle kiezers in een kieskring hebben gestemd.