De ‘verliezers’ in Wallonië: van Damien Thiéry tot Jean-Denis Lejeune

Gestreden, gehoopt en verloren: dat verdict kregen Damien Thiéry, minister Carlo Di Antiono en nog veel andere ‘verliezers’ deze zondag. Een overzicht.

Enfant terrible ‘Damien Thiéry’ is niet alleen zijn burgemeesterssjerp van Linkebeek kwijt, maar nu ook zijn Kamerzetel. De vijfde op de lijst van de MR ziet zijn politieke carrière eindigen, door het verlies van zijn partij.

Zelfs ministers kunnen verliezen, dat bewijst dan weer Carlo Di Antionio (CDH). Minister van Milieu en Mobiliteit van de Waalse regering, lijsttrekker voor het Waals parlement in Bergen, haalt geen enkele zetel binnen voor zijn partij.

De campagnewoordvoerder van MR, Georges-Louis Bouchez, raakt vanop zijn strijdplaats niet in de Kamer. Als vierde op de lijst in Henegouwen moest hij zien hoe de anderen voor hem, met een mindere persoonlijke score, wél die zetel binnenhaalden.

Vanop de tweede plaats in Luik geraakte Jean-Denis Lejeune, vader van de door Marc Dutroux ontvoerde Julie, niet in het Waals parlement. Alleen Waals minister Alda Greoli (CDH) raakte verkozen.

In Brussel zag Karine Lalieux een zetel door de neus geboord. De voormalige fractieleidster in de Kamer was lijstduwer voor de PS.