N-VA steigert bij federale regering zonder Vlaamse meerderheid: ‘Absoluut ondenkbaar’

Een federale regering met een minderheid aan Vlaamse kant is geen optie. Dat is de duidelijke reactie van de N-VA-kopstukken op de uitspraken van PS-voorzitter Elio Di Rupo. Ook oud-premier Yves Leterme (CD&V) noemt zo’n regering ‘totaal verkeerd’.

De PS ziet een federale regering met de N-VA niet zitten, en dus ziet de PS-voorzitter Elio Di Rupo maar één oplossing: een regering met aan Vlaamse zijde CD&V, Open VLD, SP.A en Groen. Dat is een regering die geen meerderheid heeft aan Vlaamse kant. Die optie is niet de meest evidente, beseft Di Rupo. ‘Ik denk dat, na verloop van tijd, de oplossing daar zal liggen.’

Dat is voor de N-VA echter geen optie. Nadat N-VA-voorzitter Bart De Wever eerder al verklaarde dat een regering zonder Vlaamse meerderheid een ‘majeur probleem’ zou zijn, zette Theo Francken in De Ochtend op Radio 1 de puntjes op de i. ‘Dat zal niet gebeuren’, was de voormalige staatssecretaris duidelijk.

‘In wat voor een land leven we nog?’, vroeg Francken zich af. ‘Wij betalen de facturen in dit land. In het PS-programma is alles gratis. Wie gaat dat allemaal betalen?’

Leterme: ‘Respect tonen voor Vlaanderen’

Ook kandidaat-premier en voormalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon noemt een minderheidsregering aan Vlaamse kant tegenover VRT een ‘absoluut ondenkbaar scenario’. ‘Ik raad meneer Di Rupo aan om de verkiezingsuitslagen in Vlaanderen eens goed te bekijken. Zijn oproep is zo’n negatie van het signaal dat zondag is uitgezonden door de Vlaamse kiezer. Dit getuigt van een ongelooflijke wereldvreemdheid.’

De N-VA’ers krijgen in hun pleidooi steun vanuit onverwachte hoek. Ook voormalig premier Yves Leterme (CD&V) noemde de uitspraken van Di Rupo ‘zeer ongelukkig’.

‘Ik begrijp dat hij zijn standpunten deelt, maar Vlaanderen heeft zijn keuze gemaakt, en nu vanuit Wallonië gaan zeggen wat Vlaanderen moet doen, vind ik niet slim’, verklaarde Leterme in De Ochtend op Radio 1. ‘ Als je België verder wil laten functioneren, moet je respect tonen voor de uitslag in Vlaanderen.’ Een regering zonder meerderheid aan Vlaamse kant zou volgens de voormalige premier dan ook ‘totaal verkeerd’ zijn.