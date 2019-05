‘Uit onderzoek is gebleken dat mensen die in shiften werken, korter leven. Daarom is dit een zwaar beroep.’ Dat beweerde een arbeider van de Nederlandse Spoorwegen. Maar is dat zo?

In Nederland woedt vandaag een grote staking, die het openbaar vervoer lamlegt. Onrust over de pensioenen is er de aanleiding voor. De vakbonden hopen met de staking de regering op de knieën te krijgen ...