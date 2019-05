Sergio Herman lanceert eigen koffie: 'Leven is te kort voor slechte koffie'

Sterrenchef Sergio Herman lanceert zijn eigen koffiemerk ‘Inkbrew Coffee’. De Nederlander ontwikkelde samen met een team experten, waaronder ‘koffieoloog’ Annelies Houwen, twee varianten.

'Koffie is een essentieel onderdeel van de dag en maakt een restaurantbezoek echt af', zegt Herman, die drie jaar lang op zoek ging naar de perfecte samenstelling van de koffiebonen. ''Het was niet evident maar het leven is te kort om slechte koffie te drinken. De koffiebonen zijn honderd procent Arabica-bonen uit Brazilië en Colombia. De toegevoegde ingrediënten houden we geheim.'

De Inkbrew Coffee komt in twee varianten. 'De dark roast is een powershot en geschikt voor espresso’s of bereidingen met melk. De medium roast bevat ongeveer twee procent cafeïne en zorgt voor rust en harmonie.'

Ook sluit Herman een uitbreiding van Inkbrew Coffee, genoemd naar zijn voorliefde voor het ‘zwarte goud’ en de inkt op zijn armen, niet uit. 'We gaan eerst kijken of het aanslaat maar tegelijkertijd gaan we door met het selecteren van koffiebonen: op termijn kan het gamma uitgebreid worden met een premium of limited edition.'

De koffie is te koop in verpakkingen van 250 gram in lokale delicatessenzaken of de webshop. Gemiddeld betaal je 8,40 euro voor een pakje.