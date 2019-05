Geen catsuit meer voor Serena Williams op Roland Garros, wel een croptop

Roland Garros had de catsuit van Serena Williams verboden, maar de tennisster keert dit seizoen terug naar Parijs met een al even opvallende outfit.

Serena Williams maakte vorig jaar haar rentree na haar zwangerschapsverlof op Roland Garros, en deed dat in een strakke, zwarte catsuit. Die had sponsor Nike speciaal voor haar laten ontwikkelen omdat het voor een betere bloeddoorstroming zorgde. Williams kampte immers met bloedklonters na haar bevalling.

Maar de outfit (en uitleg) kon de organisatie van het Parijse tennistoernooi niet bekoren. ‘Soms kan je de grens overschrijden. Je moet respect hebben voor het spel en de omgeving’, was het oordeel van Bernard Giudicelli, de voorzitter van de Franse tennisbond, die zei dat een soortgelijk pak in de toekomst niet meer zou worden aanvaard.

Flashforward naar maandag, toen Williams opnieuw haar opwachting maakte op de tenniscourt in Parijs, in een al even opvallende outfit. De Amerikaanse modeontwerper Virgil Abloh (Off-White, Louis Vuitton en occasioneel ontwerper voor Nike) bezorgde Wiliams dit jaar een tennisrokje en croptop,

Bij de outfit hoort ook een cape (opnieuw een knipoog naar het superheldenthema) die was bedrukt met de Franse woorden mere, championne, reine, deesse (moeder, kampioene, koningin en godin). Het gaf de drievoudige Roland Garros-winnares alleszins genoeg kracht en zelfvertrouwen om de Russische Vitalia Diatchenko naar huis te slaan en zich te plaatsen voor de tweede ronde.

Foto: AFP

Foto: Photo News

Op de persconferentie achteraf werd Williams ook gevraagd naar een reactie op het nieuws dat Nike de contracten van vrouwelijke atletes pauzeert tijdens hun zwangerschapsverlof. Volgens Williams, wier contract niet werd beïnvloed door haar beslissing om moeder te worden, heeft de Nike-top geleerd uit zijn fouten.

‘Nike heeft de laatste tijd vrouwen wel heel hard gesteund, ze willen wel veranderen, daar ben ikzelf een voorbeeld van’, aldus Williams. ‘Ze willen vrouwen die families willen starten en moeder willen worden graag steunen. De wereld verandert, mensen beseffen dat ze oude praktijken moeten aanpassen. Dat is wat Nike nu doet.’

Nike liet vrijdag weten dat voortaan de prestatiemetingen waaraan betalingen worden gekoppeld twaalf maanden lang niet van toepassing zullen zijn wanneer atletes moeder worden. Ze bekijken nog wat ze 'nog meer' kunnen doen.